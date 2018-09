BLIR SNAKKET OM: Henrik Elvejord Borg, Daniel Aakre Pedersen, Helene Hima og Inger Hauge har fått mye oppmerksomhet i høst gjennom sin deltagelse i «Ex on the beach». Foto: SBS Discovery

Søker deltagere til ny sesong av «Ex on the beach»

TV-produsenten er i full gang med jakten etter nye folk. Men SBS Discovery fastholder at de ennå ikke har bestemt seg for om det blir en sesong 2.

Produsentene bak skandaleserien «Ex on the beach» har måttet tåle mye kritikk denne høsten etter kontroverser som gruppesex, mobbing, nakenhet og høylytte krangler. Men serien har vært en stor suksess, og ifølge tall fra SBS Discovery har programmet hatt et snitt-seertall på 373.000.

Dette inkluderer både seere på Lineær-TV og strømmetjenesten Dplay, og denne ukas seertall er ikke med i vurderingen.

Nå kan det gå mot en ny sesong av den kontroversielle serien. Produksjonsselskapet Rubicon og SBS Discovery søker nemlig nå deltagere til en ny sesong.

«Vi søker deg som er singel og som drømmer om den ultimate ferieopplevelsen. Sammen med andre unge single, har du nå muligheten til å tilbringe flere uforglemmelige uker på et fantastisk sted fylt med sol, varme og festing. Vennligst fyll ut dette skjemaet og legg ved et par bra bilder tatt i år og gjerne en liten video av deg selv» , skriver de innledningsvis i deltagerannonsen, som du finner her.

VG har sendt en liste med spørsmål rundt en eventuell ny sesong av «Ex on the beach» til mediesjef i SBS Discovery, Hanne McBride. Spørsmålene inkluderer om de har lært noe av den første sesongen, om de skal gjøre noe annerledes og om produksjonen skal bli gjort «snillere» enn i den første sesongen eller om det skal fortsette slik det er nå.

I en e-post skriver McBride at de ikke er naturlig å ta en evaluering av årets sesong før den er ferdigsendt på TV. Hun understreker at det heller ikke er besluttet at det blir en ny sesong, selv om man allerede nå kan søke om å delta.

– Jeg kan bekrefte at vi akkurat har gått i gang med et forprosjekt på casting til en mulig ny sesong. Det er foreløpig ikke besluttet på om det blir en ny sesong, men basert på seersuksessen fra sesongen som sendes nå, er det naturlig at vi ser på mulighetene, skriver hun.

VG kunne tidligere i høst vise fram kontrakten deltagerne må skrive under på for å få delta i programmet. I ett av punktene i kontrakten står det at hver enkelt deltager vil få utbetalt en pengesum etter endt opphold.

Ifølge kontrakten blir summen justert etter hvor lenge hver deltager er med i programmet. De som blir igjen til sist får utbetalt 10.000 kroner, mens de som må hjem tidlig eller midt i programmet får 5000 kroner.

– Vi kommenterer aldri innholdet i våre kontrakter, men jeg kan bekrefte at alle deltakerne har mottatt et lite honorar som i all hovedsak dekker utgifter i innspillingsperioden. Størrelsen på honoraret var avtalt før avreise til Mauritius, sa Hanne McBride til VG den gang.