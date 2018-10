MISTER SEERE: Gaute Grøtta Grav og «Farmen» mistet over 100.000 seere fra tirsdag til søndag. Foto: TV 2

Seer-nedgang for «Farmen»

650.000 så premieren på tirsdag, men søndag var det bare 542.000 som fikk med seg hele sendingen. Det er en nedgang på over 100.000 seere.

Men 668.000 så «Farmen» etter 21-nyhetene søndag, skriver TV 2 i en mail til VG.

– TV 2 leverer en kruttsterk helg hvor både Idol og Skal vi Danse øker. I tillegg har både Senkveld og Farmen startet veldig sterkt, sier programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen i en kommentar.

I 2016 var det var det 789.000 seere som fikk med seg startskuddet på «Farmen». Året før – i 2015 – fristet premieren 870.000 . I 2017 var det imidlertid «bare» 678.000 som fikk med seg den aller første episoden den 13. sesong. 111.000 færre seere enn året, altså.

Men i fjor tok seeertallene seg opp utover i sesongen og det toppet seg i finalen med 900.000 seere i snitt for hele sendingen og over en million som så på da Halvor Sveen ble kåret som vinner.

Derimot fikk TV 2 en sterk start på TV-året 2018 med 779.000 seere på premieren på andre sesong av «Farmen kjendis».

Da den første sesongen av «Farmen kjendis» hadde premiere på nyåret i 2017, samlet hele 876.000 skuelystne seg. Dermed satte de rekord for tidenes mest sette «Farmen»-premiere noensinne. I snitt fulgte 973.000 seere kjendis sesongen i fjor, mens 1,3 millioner nordmenn fulgte selve finalen, der Lothepus (48) vant .

I snitt var det 1.035.000 som så finalen av «Farmen kjendis» 2018. Men milliontall til tross: Årets «Farmen kjendis»-finale med vinneren Pål Anders Ullevålsseter i spissen, klarte ikke, å slå seertallene fra fjorårets finale i «Farmen kjendis», som ikke bare hadde et snitt på 1,3 millioner seere. Da var det idessuten så mange som 1,5 millioner fulgte innspurten og så Lothepus vinne historiens første «Farmen kjendis».

Men det er ikke bare «Farmen» som går tilbake. «Skavlan» taper stadig vekk terreng i forhold til «Lindmo» på fredagskvelden. Mens hele 790.000 så «Lindmo» på NRK1 fredag, var det bare 288.000 som valgte TV 2 og «Skavlan». Men TV 2s Trygve Rønningen er likevel godt fornøyd.

– Så langt har nær 500.000 seere sett de to første episodene av Skavlan enten direkte, i opptak eller via TV 2 Sumo. Vi skal bygge programmet over tid og kommer til å fortsette å eksperimentere med Skavlan digitalt i ukene som kommer, sier Trygve Rønningen.