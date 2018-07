OPPGITT: Den amerikanske skuespilleren Ariel Winter (20) tar et oppgjør med nærgående fotografer ved å slette egen Twitter-profil. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

«Modern Family»-stjerne raser mot paparazzier

Publisert: 05.07.18 11:32

TV 2018-07-05T09:32:11Z

Ariel Winter (20) sletter egne profiler på sosiale medier i protest mot nærgående fotografer.

«Modern Family»-skuespilleren Ariel Winter la onsdag ettermiddag ut på Instagram Stories at hun planlegger å «slette alt av sosiale medier», skriver deriblant Daily Mail .

Innlegget ble slettet kort tid etter publisering, men Winters Twitter-profil er allerede deaktivert. Torsdag er hennes offisielle Instagram-profil fortsatt aktiv.

Winter har ved flere anledninger uttrykt stor misnøye med paparazzi-fotografers hyppige dokumentasjon av livet hennes - hverdag som fest. Dét var også tema for hennes siste innlegg på Twitter

«Om en paparazzi forsøker å ta et eneste f*** bilde til foran huset mitt sverger jeg til Gud på at jeg vil sette i gang et HVILKET SOM HELST form for juridisk tiltak. Det er trist når du virkelig liker jobben din, men hater hver del av kjendisaspektet. Også trist når du er desperat etter å flytte til et avsidesliggende sted, bare for å kunne leve et normalt liv i fred», skal Winter ha skrevet i følge nettstedet Canoe.

– Bryter deg ned

Winter har levd store deler av sitt 20-årige liv i rampelyset. Hun ble for alvor et kjent fjes i rollen som Alex Dunphy i den amerikanske situasjonskomedien «Modern Family». Serien går til høsten inn i sin tiende og siste sesong , etter å ha rullet på skjermer verden over siden 2009.

I et intervju med Entertainment Tonight i mars, åpnet skuespilleren opp om prisen hun mener å betale for skuespillerberømmelsen.

«Vi er heldige som er i det, med muligheten til å produsere innhold som både vi og andre folk elsker, men det er også en industri. Det er sant. Den bygger deg opp, men kan bryte deg ned vel så raskt...», sa Winter da.

Også skuespilleren Mila Kunis har nylig tatt et oppgjør med pressen , der hun rettet pekefingeren mot ryktespredere.