«Med hjartet på rette staden»-stjerne er død

Publisert: 30.03.18 15:01

Greengrass - eller Bill Maynard som han egentlig het - ble 89 år gammel.

Det er BBC og flere andre britiske medier som fredag ettermiddag melder at den fiktive byen Aidensfield er blitt en original skikkelse fattigere.

Bill Maynards svigerdatter, Jaqueline Reddin, sier til BBC at han døde på et sykehus i Leicestershire kort tid etter at han falt og ødela hoften. Maynard har tidligere overlevd flere slag.

– Han var større enn livet selv og rett og slett elsket showbiz. Han var veldig stolt over å ha fått jobbe med dette i nesten åtti år, sier Reddin.

For selv om han fikk en karriere som komiker og skuespiller som gikk over nesten åtte tiår, kjenner de fleste han - ikke minst i Norge - som Claude Jeremiah Greengrass i «Heartbeat», eller «Med hjartet på rette staden» som tittelen er i Norge. Der spilte han altså den hjertegode og litt lurvete Greengrass, en slags Robin Hood i Aidensfield.

«Heartbeat» gikk på britiske ITV fra 1992 til 2010. Handlingen var lagt til den britiske landsbygda og den lille småbyen Aidensfield og sentrerte rundt byens pub, politistasjon og et kombinert bilverksted og begravelsesbyrå på 1960-tallet. Tidskoloritten ble forsterket av datidens mest aktuelle pop-musikk som ble flittig brukt i dramaserien.

Serien ble ekstremt populær i Storbritannia og hadde på det meste over 13 millioner seere. Også i Norge, hvor den altså het «Med hjartet på rette staden», hadde serien seertall på over millionen flere ganger.

I Norge gikk serien i beste sendetid på lørdag kveld, og den har gått i reprise på formiddagen helt frem til nylig.

Bill Maynard etterlater seg en sønn og en datter, fem barnebarn og tre oldebarn.

Fun fact : Bill Maynards sønn, Maynard Williams, ledet ad hoc-pop-gruppen Ryder som ene og alene ble dannet for å representere Storbritannia i Eurovision Song Contest i Bergen i 1986.

Selv kan komikeren og skuespilleren Bill Maynard se tilbake på en fjerdeplass i den britiske finalen i 1957!

