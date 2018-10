LUKTET LUNTEN: Høstens «Farmen»-deltagere skulle ikke vite noe om at sidekonkurransen «Torpet» også eksisterte. Men flere deltagere fattet tidlig mistanke. Foto: Espen Solli, TV 2

Deltager røpet rykter om TV-hemmelighet inne på «Farmen»: – Jeg fikk en telefon i forkant

TV 2 ville ikke at deltagerne skulle vite noe om sidekonkurransen «Torpet». Men rett før innspillingstart fikk én av deltagerne en høyst interessant oppringing.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.10.18 17:57

Høstens «Farmen» har rullet og gått på norske TV-skjermer i noen uker allerede. Nytt av året er sidekonkurransen «Torpet» , som er en egen gård like ved «Farmen», som fra start av besto av de tidligere «Farmen»-stjernene Lasse Bergseter (51), Andreas Nørstrud (34) og Camilla Cox Barfot (33).

De som må forlate «Farmen» havner på «Torpet», og når det nærmer seg finale får én av dem muligheten til å komme inn igjen på hovedgården. Programmet sendes på Sumo fire dager i uken.

– Ble informert om rykter

For deltagerne i «Farmen» var «Torpet» strengt hemmelig og noe de ikke skulle vite om. Det skulle fungere som en «overraskelse» fra programleder Gaute Grøtta Grav (39) når de én etter én trodde de skulle hjem til sine kjente og kjære.

Men det var flere som ante at det foregikk noe på en annen gård ikke så langt unna.

Etter hva VG kjenner til fikk én av deltagerne bare timer før «Farmen»- innspillingen startet en telefon med ubekreftede rykter om at det denne gangen ble produsert TV på to ulike gårder og at det foregikk en sidekonkurranse. VG har også sett et notat med denne informasjonen på den samme deltagerens telefon. Notatet er datert – og lagret – før innspillingen startet.

Deltageren det er snakk om er Paal Nygård (27). Han bekrefter også informasjonen VG sitter på.

– Det stemmer at jeg fikk en telefon fra en venn av meg rett før jeg dro inn. Personen kunne fortelle meg om rykter han hadde hørt fra sentrale kilder om at det i år var snakk om to gårder. Samtalen hadde vi bare noen timer før jeg måtte gi fra meg telefonen, sier han til VG.

Ble snakket om på gården

Noe særlig mer enn det visste Paal ikke.

– Da jeg hørte om det, tenkte jeg at det ikke høres urimelig ut. Det er en god måte å få folk over på Sumo på. Men jeg så for meg at det var mye mer enn det det viste seg å være.

– Jeg trodde kanskje at det skulle være en full «Farmen»-gård til, at det skulle være rundt ti personer der, som seg imellom skulle kjempe om å bli utfordrere. Akkurat der tok jeg helt feil.

Dermed begynte det også å bli litt snakk inne på hovedgården. Og etter hva VG kjenner til var det Nikolai Aspen (22), Andrea Badendyck (23), Paal Nygård (27) og Jørgen Ringstad (62) som visste.

– Jeg nevnte det for andre også, men det var mer på gøy og fremlagt som at jeg gjettet på at det var sånn. Det ble mottatt med et skuldertrekk, ingen av disse trodde at det var noe hold i det.

– Trodde på det etter hvert

De fire nevnte derimot, reagerte med sjokk og vantro, ifølge deltageren.

– De trodde ikke det kunne være sant. Men da jeg forklarte hvorfor jeg trodde det kunne være en gård nummer to, begynte de etter hvert å leke med tanken selv. Jeg vil ikke si at det ga en stor konkurransefordel, bortsett fra at jeg kunne være litt roligere før andrekjempevalgene. Det ble det jo en del av for mannfolkene på gården.

– Fikk produksjonen greie på at dere visste at det var noe mer som foregikk?

– Jeg tror i hvert fall at de skjønte at det var én, eller noen, som visste.

Nikolai Aspen, Jørgen Ringstad og Andrea Badendyck bekrefter at de tidlig fikk indikasjoner på at det kunne være snakk om en gård nummer to.

– En av deltagerne begynte å snakke om dette allerede mot slutten av den første uken. Han sa han trodde det lå en gård like ved siden av, og at dette var en måte for TV 2 å få seerne over på Sumo. Det ble også sagt at vi som røk ut fra hovedgården ville havne der. «Nå må du slutte å røre», tenkte vi, men det ble sagt så mange ganger at vi etter hvert begynte å tro på det, sier Nikolai til VG.

– TV-bildene viser at jeg smiler

Men: Informasjonen, eller ryktene, førte også til at noen av deltagerne ble redd for hva de hadde begitt seg ut på.

– Etter hvert ble vi litt stresset for at den andre gården var hovedgården, og at vi bare var en del av «B-Farmen», forteller han og ler.

Jørgen Ringstad måtte takke for seg etter tre uker på «Farmen», i en avslutning der han ble hardt kvestet i tvekampen og fraktet til sykehus. Men av programleder Gaute Grøtta Grav fikk han tilbudet om å ta turen til «Torpet».

Ringstad mener imidlertid at TV-bildene viser at han ikke var overrasket over at tilbudet kom.

– Jeg var ikke overrasket i det hele tatt. TV-bildene viser jo at jeg smiler også! Jeg husker at jeg ikke var «imponert» over det Gaute sa, fordi jeg visste – eller i hvert fall hadde fått forespeilet at det kunne være sånn, sier han til VG.

62-åringen erkjenner også å ha tatt opp dette med produksjonsassistenten som like etter kjørte ham til legevakten.

– Hun spurte meg om hva jeg tenkte om «Torpet», og da sa jeg til henne at det ikke kom som noen «bombe» for meg, at jeg tidligere hadde blitt informert om at det kunne finnes en annen gård også, forteller Ringstad.

Andrea Badendyck innrømmer at hun var lunken til informasjonen Paal hadde fått på telefon før innspillingen startet.

– Jeg kan bekrefte at han snakket om det der inne. Men jeg trodde aldri på det. Det hørtes jo helt rart ut, sier Andrea til VG.

TV2: – Ukjent for oss

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, stiller seg uforstående til at dette var et tema inne på «Farmen»-gården.

– Ingen av deltagerne på Farmen viste noe konkret om «Torpet» på forhånd. Og det er ukjent for oss at dette er noe som ble spekulert om i løpet av produksjonen, sier han til VG.

Og:

– Det var selvfølgelig viktig at de ikke viste noe på forhånd om det praktiske opplegget rundt dette, og det er vi trygge på at de ikke gjorde. Dette har ikke skapt noen problemer for gjennomføringen av hverken «Farmen» eller «Torpet».