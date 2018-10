I HARDT VÆR: Megyn Kelly, her på et NBC-arrangement i New York i april i år. Foto: Andy Kropa / AP

Medier: Megyn Kelly ute av NBC etter skandale-uttalelse

2018-10-25

Stjernereporter Megyn Kelly (47) skal ifølge flere medier ha fått fyken av NBC etter «blackface»-utspillet sitt.

Publisert: 25.10.18 21:10

Amerikanske TMZ og The Cut , samt britiske Daily Mail, siterer ikke navngitte kilder på at Kelly, tidligere kåret til en av verdens mest innflytelsesrike kvinner av Time Magazine, har fått løpepass.

Det samme gjør People , som har vært i kontakt med «insidere», som hevder at TV-showets dager er talte.

CNN er litt mer forsiktig og skriver at «Kellys fremtid i NBC er usikker». NBC er tause.

I dag, torsdag, valgte TV-kanalen å sende repriser av TV-showet «Megyn Kelly Today» i stedet for ny innspilling.

To dager har gått siden Kelly, «blondinen som temmet Trump» , hisset på seg svært mange da hun sa at «blackface»-maske må være greit på halloween. Blackface er en type teatersminke med opphav i USA, brukt for å portrettere en mørkhudet person – og et svært omstridt kostyme.

Kelly, journalist, politisk kommentator og tidligere forsvarsadvokat, uttalte i en TV-debatt at hun støttet bruk av denne typen sminke til halloween, så lenge det ble brukt i en respektfull sammenheng.

Sa unnskyld

Sosiale medier flommet straks over med sterke reaksjoner og rasismebeskyldninger, og kontroversen er blitt viet stor spalteplass i tradisjonelle medier. Selv valgte Kelly dagen etter å gå på lufta med en beklagelse:

– Jeg vil starte med å si at jeg er lei meg. I går hadde vi en diskusjon her om politisk korrekthet og Halloween-kostymer. Jeg tok feil, og jeg beklager.

Daily Mail skriver at det vil bli sendt repriser også fredag, og at Kelly ikke vil returnere til skjermen.

Kilder hevder at det nå jobbes med å finne ut om hun skal betales ut av den lukrative kontrakten med TV-kanalen, angivelig verdt om lag 500 millioner kroner, eller sparkes ut på grunn av kontraktsbrudd. Det siste må da kunne bevises.

Washington Post skriver at Kelly har vært omstridt blant kollegene i NBC – på samme måte hun skal ha vært da hun jobbet for TV-kanalen Fox.

Kelly er av italiensk herkomst på morssiden og irsk på farens side. Kelly studerte først statsvitenskap ved Syracuse-universitetet, men tok senere eksamen i jus ved Albany Law School. Hun jobbet som advokat i om lag ni år, før hun i 2003 flyttet til Washington og satset på journalistikken – en karriere som har resultert i en lang merittliste, tidvis kontroversiell.

I 2001, mens hun fortsatt jobbet som jurist, giftet Kelly seg med legen Daniel Kendall, men paret skilte lag allerede i 2006. Et par år senere giftet hun seg på nytt, med forretningsmannen Douglas Brunt. Sammen har de fått tre barn.