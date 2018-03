REALITYKJENDISER: Jan Thomas og John Arne Riise reiste begge hjem fra «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» frivillig. Foto: TVNorge

Kjendisene får hundretusener for reality - trekker seg uten konsekvenser

Jan Thomas Mørch Husby (51) og John Arne Riise (37) håvet inn i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Likevel kunne de trekke seg fra programmet uten problemer.

I søndagens «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» kastet kjendisstylist Jan Thomas Mørch Husby inn håndkledet og trakk seg fra programmet. Det skjer bare én uke etter at tidligere fotballspiller John Arne Riise gjorde det samme.

Ifølge Dagbladet fikk Riise totalt 550.000 kroner for deltagelsen i «71 grader nord». Etter hva VG kjenner til skal det riktige beløpet være 430.000 kroner, og Jan Thomas skal ha fått enda mer.

Riise var med i to uker av innspillingen. Det betyr en ukelønn på 215.000 kroner, før han altså reiste frivillig.

Manager for Riise, Erland Bakke, vil ikke kommentere summene. Han ønsker heller ikke å svare på hvorvidt John Arne fikk sanksjoner da han trakk seg.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i avtalen. Men det jeg kan si var at John Arne var svært fornøyd med hele «71 grader nord»-opplevelsen, sier han.

– Var han redd for trekk i honorar med tanke på at han trakk seg uten «gyldig grunn»?

- Nei, John Arne tenkte aldri på pengene. Han var opptatt av å være med på noe han så på som en spennende utfordring.

– Hadde feber og var kjempedårlig

Jan Thomas bedyret i søndagens «71 grader nord» at han trakk seg fordi han syntes det var urettferdig å oppta plassen til skuespiller Silje Torp (43). I motsetning til ham hadde hun fullført den foregående etappen.

– Jeg tok et valg basert på hvor jeg befant meg mentalt, og ga plassen til henne. Jeg var veldig sliten, hadde slitt med feber og var kjempedårlig, sier han til VG.

– Føltes riktig der og da

– Dere får godt betalt av TVNorge. Er det helt uproblematisk å trekke seg fra programmet?

– Dette var helt udramatisk, og handlet om at jeg ville hjem av medisinske årsaker. Det stiller seg sikkert annerledes om man helt ut av «vildens sky» trekker seg, mener stylisten.

– Det aller viktigste for meg var at Silje ble værende. Hvorfor får være mellom meg og henne. Vi gjorde i hvert fall det som føltes riktig der og da.

– Så du følte ikke at du på noen måte brøt kontrakten med TVNorge?

– Nei, dette var ikke et kontraktsbrudd. Da jeg gikk inn i «71 grader nord» var jeg fast bestemt på å ta meg helt til Nordkapp. Og det var helsemessige årsaker som gjorde at jeg reiste hjem.

«71 grader nord» best betalt

I øyeblikket er «71 grader nord» mer lukrativt økonomisk sett for kjendisene enn TV 2-suksessen «Farmen kjendis», selv om TV 2-programmet har nesten dobbelt så mange seere. I vinterens «Farmen kjendis» var kjendisenes honorar så og si helt likt.

Her fikk deltagerne 75.000 kroner i «inngangssum», mens de deretter fikk 25.000 for hver uke de kom seg gjennom.

Med en innspillingsperiode på seks uker, kunne man dermed tjene 225.000 kroner om man tok seg hele veien.

– Det er mange grunner til at noen drar hjem, og det er også frivillig å være med. Hvis du trekker deg får du ikke mulighet til å vinne hovedpremien og dessverre ikke muligheten til å gi din stemme i finalen. Som i de fleste kontrakter er også vår regulert slik at man får kompensasjon som samsvarer med perioden man er med, forteller presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen.

Høy «inngangssum»

I «71 grader nord» er det annerledes. Her får kjendisene en «inngangssum» basert på markedsverdi og som «dekker» de fire første programmene der ingen ryker ut. Deretter får man 15.000 kroner for hvert program man tar seg igjennom. Denne summen øker trinnvis jo lenger ut i produksjonen man kommer - og mot slutten får kjendisene opp mot 30.000 per program.

«Inngangssummen» kan være svært høy om du er mye verdt for produksjonen, som tilfellet var for blant andre John Arne Riise og Jan Thomas.

– Vi har avtaler med de enkelte deltakerne, og akkurat hva disse avtalene går ut på er ikke noe vi deler med andre enn dem det angår, sier mediesjef Hanne McBride i Discovery Norway, som eier TVNorge.

– To store kjendiser har så langt reist hjem fra «71 grader nord». Hvor stort problem er dette for produksjonen?

– Det har ikke oppstått situasjoner i årets sesong i forbindelse med dette som har bydd på utfordringer produksjonen ikke er i stand til å håndtere. Det aller beste er selvsagt om konkurransens gang får gå som planlagt, men en del av dette er jo nettopp at noen av deltakerne av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å fullføre, mener McBride.

Valgte begravelse foran TV

I tillegg til John Arne Riise og Jan Thomas, har blant annet Lillian Müller, Siri Kristiansen, Agnethe Johnsen, Abid Raja, Linda Medalen, Phung Hang og Vibeke Klemetsen kastet inn håndkledet av diverse årsaker de siste årene.

I «Farmen kjendis» har Aylar Lie, Erlend Elias og Tonje Blomseth trukket seg, mens for eksempel «Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen tapte vinterens tvekamp mot søsteren Kristine med vilje - fordi hun ville hjem.

Etter hva VG kjenner til skal Aylar ha fått om lag 100.000 kroner for deltagelsen i «Farmen kjendis» i 2017 og cirka det dobbelte da hun deltok i kjendisversjonen av «71 grader nord» i 2015. Aylar selv ønsker ikke å kommentere summene VG sitter på.

Hun begrunnet avskjeden i «Farmen kjendis» med dødsfall i nær familie.

– Ville produksjonen gitt deg noen form for sanksjoner om du hadde trukket deg uten «gyldig grunn» tror du?

– Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall sånn jeg tolker kontrakten. Jeg tolker det dithen at man blir trukket i lønn.

I punkt 3.6 av «Farmen kjendis»-kontrakten kommer det tydelig fram at man må ha gyldige grunner for å trekke seg.

Fakta Dette sier «Farmen kjendis»-kontrakten: «Deltakeren er innforstått med at han/hun ikke kan trekke sin deltakelse, avbryte oppholdet på Innspillingsstedet eller avstå fra avtalt oppmøte etter at denne avtalen er signert. Med unntak av sykdom opphører oppholdet på Innspillingsstedet utelukkende såfremt Deltakeren taper tvekampen, ved Innspillingsperiodens slutt, eller på instruks fra produksjonsselskapet. Produksjonsselskapet kan kreve erstattet eventuelt økonomisk tap som måtte oppstå som følge av Deltakerens manglende, forsinkede eller avbrutte deltakelse» , står det skrevet i kontrakten.

– Ingen konsekvenser

Men i praksis er det ikke like strengt som kontrakten gir uttrykk for. Kilder VG har vært i kontakt med forteller at produksjonen har lite å vinne på å holde deltagere igjen mot sin vilje.

I tillegg til at det kan skremme andre kjendiser fra å delta senere, blir det sjelden god TV av folk som vil hjem.

– Anser dere det som et kontraktsbrudd dersom noen trekker seg uten «gyldig grunn»?

– Vi holder ikke folk mot deres vilje på Farmen-gården. Så svaret på det er nei, sier presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen.

– Kan det få konsekvenser for den eller de deltagerne det gjelder?

– Nei.

«71 grader nord»-kontraktene sier etter det VG kjenner til ingenting om det å trekke seg fra programmet.

– Mange spekulerer

Jan Thomas tror kjendisene taper seg i markedsverdi hvis de gjentatte ganger trekker seg fra TV-innspillinger, noe som igjen kan føre til at det trøblete å få delta i flere reality-serier senere.

– I aller høyeste grad, sier han.

Riise-manager Erland Bakke, som også representerer blant andre Ida Maria, Erlend Bratland, Benedicte Adrian og Ørjan Burøe, er enig med Jan Thomas.

Han tror «mange» kjendiser spekulerer i å takke ja til å delta i reality for så å trekke seg tidlig, og dermed sikre seg lettjente penger.

– Ja, uten tvil. Jeg har forhandlet avtaler med «71 grader nord» for fire profiler, og avtalene har endret seg de siste årene nettopp for å unngå at noen spekulerer i å trekke seg allerede i første episode, forteller Bakke.