TÅRER: John Brungot gjør ikke noe forsøk på å holde gråten tilbake i «En kveld hos Kloppen». Foto: SKJERMBILDE/TV 2

John Brungot knekker sammen på TV

Publisert: 11.03.18 08:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-11T07:39:16Z

Følelsene tar overhånd når John Brungot (40) forteller Solveig Kloppen (46) om sønnens kreftsykdom.

Den folkekjære skuespilleren og komikeren er gjest i søndagens «En kveld hos Kloppen». Selv om Brungot har snakket om fortvilelsen tidligere, både hos Anne Lindmo på NRK i november i fjor, og i VG Helg i januar i år , er det ikke noe han blir vant med. De vonde dagene da verden så ut til å rase sammen i 2013, sitter friskt i minnet. Og tårene kommer lett.

– Jeg er en følsom type og har ingen problemer med å vise at jeg er det. Solveig Kloppen er fantastisk dyktig til å lytte, og jeg følte meg veldig trygg på at hun og produksjonsselskapet behandlet min historie med respekt og varme, sier Brungot til VG.

Det er som ellevill komiker publikum er vant med å se Brungot. 40-åringen er for TV-seerne kjent fra blant annet «En god nummer to», «Torsdag kveld fra Nydalen», «Schmokk» og «Nårje». Kontrasten til kveldens episode er stor.

– Det var viktig for meg å vise at selv om man lever av noe så banalt som å tulle, er man ikke forskånet fra å oppleve livets prøvelser. Og da er man totalavhengig av gode venner og familie, legger han til.

Mareritthelgen

Sønnen Bo var bare to og et halvt år da han fikk diagnosen ALL, akutt lymfatisk leukemi, en form for blodkreft. Samtidig gikk Brungots kone Marte Hovig (39) høygravid med parets andre barn – sønnen Walter, som ble født en måned etter at Bo fikk diagnosen.

– Det var en helvetes helg, hvor vi ikke visste noen ting, forteller Brungot til Kloppen om da de fikk den skremmende beskjeden fra legen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Brungot brister i gråt flere ganger på TV når han minnes hvordan de hastet til sykehuset, han med lille Bo på skuldrene, som sa «Jeg er frisk, jeg er frisk, jeg er frisk».

– Vi tenkte bare at nå... går det veldig dårlig, sier han.

– Det er jo alle foreldres store skrekk å oppleve at ens barn er sykt. Som foreldre og menneske har det bevisstgjort at livet er skjørt og at man forsøker etter beste evne å være en god utgave av seg selv, sier komikeren til VG.

Den første natten på sykehuset satte han seg i en stol ved siden av sønnens seng, for å passe på.

– Jeg skulle være sånn mannemann, så jeg satt bare og så på ham.

Først da en vennlig sykepleier sa at han burde hvile, fulgte han rådet.

– Hun sa: «Det er veldig mange menn som har sittet der du sitter, men det her tar to og et halvt år, og det kommer du ikke unna». Så da gikk jeg og la meg.

Både Kloppen og Brungot gråter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Det som er veldig tydelig for meg, selv om man gråter og det er emosjonelt, er at det ikke var synd på oss egentlig, men mest ham, sier Brungot foran kamera.

I dag er Bo en frisk og glad gutt på syv år.

– Han er en så fin fyr, og jeg er så stolt! Takket være gode medisiner og flinke folk, så er Bo - bank i bordet - fri for senskader. Det lille arret han har etter alle slangene som har gått inn her (Brungot peker under venstre kragebein), er et symbol på styrke, sier Brungot til Kloppen.

Han opplyser til VG at tilbakemeldingene fra foreldre som er eller har vært i samme eller lignende, har vært helt overveldende.

– Man blir rett og slett rørt over å se hvor mange familier som sitter i en eller annen prøvelse, og forsøker å holde på humør og forstand. Mitt hovedbudskap er at dersom man ser noen som har en tung periode, så må man bry seg og ta kontakt. Det er ofte ikke mer som skal til.

Familien er svært takknemlig over leger og sykepleiere som møtte dem da krisen inntraff.

– De er utrolig profesjonelle, varme og ikke minst faglig sterke. Det at Bo løper rundt som alle andre åtteåringer, skylder jeg ene og alene de flotte menneskene på Rikshospitalet. Derfor er det viktig å bevilge penger til forskning. Vi har ingen barn å miste, sier komikeren til VG.

Harald Rønneberg hos Kloppen : - Var med da surrogatmoren fødte

Brungot, tidligere programleder for «Norske Talenter» og «Gullruten», har spilt i en rekke teateroppsetninger og vært fast innslag i satire-radioprogrammet «Hallo i uken». For tiden er han aktuell i oppsetningen «Åpent forhold» på Chat Noir i Oslo sammen med kollega Henriette Steenstrup.