FANT KJÆRLIGHETEN: Tom Hilde og kjæresten Kine Olsen Vedelden er de første toppidrettsutøverne som har funnet kjærligheten under innspillingen av «Mesternes Mester». Foto: PRIVAT

Tom Hilde: - Kine og jeg hadde noen fine dager etter at jeg ble slått ut

Fredag ble Tom Hilde (30) slått ut av «Mesternes Mester». Det likte han dårlig, men i stedet fikk han tid med kjæresten Kine Olsen Vedelden (24) som måtte forlate konkurransen for tre uker siden.

– Det var ingen kjærlighets-ferie, men Kine og jeg hadde noen fine dager etter at jeg ble slått ut av «Mesternes Mester».

Det sier den tidligere storhopperen Tom Hilde til VG.

Fredag kveld var det han som måtte forlate den populære TV-konkurransen etter at han tapte mot Hanne Haugland i en spennende nattest.

– Det er aldri moro å tape. Man ønsker ikke å måtte gå ut. Jeg hadde lyst til å gå videre. Helt til finalen. Skulle gjerne ha vunnet hele greia jeg, men slik gikk det jo ikke. Det er kanskje ikke så rart heller. Jeg hadde ikke trent noe særlig siden jeg la opp i mars - og sånn sett ikke forberedt meg til konkurransen som ble spilt inn i juni ifjor. Derfor var det forståelig at ferieturen tok en brå slutt, sier Tom Hilde.

VILLE TIL FINALEN: - Jeg hadde lyst til å gå videre. Helt til finalen. Skulle gjerne ha vunnet hele greia jeg, men slik gikk det jo ikke. Fredag kveld måtte Tom Hilde takke for seg. Foto: NRK

Men for han og Kine Olsen skulle det vise seg at «Mesternes Mester» ble begynnelsen på noe helt annet.

– Joda, vi er fortsatt sammen og vi har det bra, sier Tom.

– Tom og jeg har det veldig fint. Vi bor ikke sammen, men vi ser hverandre hver dag, fortalte Kine til VG da hun måtte forlate Mesternes Mester 18. januar.

– Det var ikke slik at vi møttes i smug i den perioden fra hun gikk ut til jeg måtte forlate konkurransen, forsikrer Tom Hilde.

Han og kjæresten Kine Olsen Vedelden er de første som har funnet kjærligheten under innspillingen av den populære TV-konkurransen.

ÅRETS DELTAKERE: Bak fra venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland , Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Foran fra venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter. Nå er det bare fire igjen. Foto: TOKE RISKJÆR/RUBICON TV/NRK



– Både Tom og jeg er egentlig litt sjenerte, men vi begynte jo å flørte med hverandre ganske tidlig mens vi var i huset på Mallorca. Det var Ole Martin Årst som satte det hele litt i gang da han spøkte og sa at vi ville bli et godt par. Og det sa han flere ganger, fortalte Kine i det sammen VG-intervjuet.

Årets sesong av «Mesternes Mester» ble spilt inn i fjor sommer på Mallorca. I løpet av noen hektiske uker, satte Kine, Tom og åtte andre tidligere idrettsstjerner hverandre i stevne i forskjellige øvelser.

– Det var ikke et forhold som oppstod umiddelbart etter at vi kom ned til Mallorca. Det gikk noe uker før vi begynte å møtes på den måten, fortsetter Tom.

Han legger ikke skjul på at han var ganske sliten og utladet etter to nattester på to uker. Forrige uke vant som kjent over Karina Hollekim. Men denne gangen måtte han gi tapt for Hanne Haugland.

– Den siste nattesten var noe av det mest nervepirrende jeg noen sinne har vært med på, også i min idrettskarriere. Det hjalp ikke mye at jeg visste litt hva jeg gikk til. Vi ble stående der veldig lenge i full konsentrasjon. Skihoppere er ikke vant til å konsentrere seg over så lang tid, forklarer Tom Hilde.

Han er både glad og stolt over å ha vært med i årets sesong av «Mesternes Mester».

– Opplegget var så utrolig proft . Idrettskarrieren min ble presentert på en veldig fin måte i portettet mitt. Jeg satt i intervju og fortalte om meg selv i over en time. Deretter ble det klippet ned til noen minutter. Det imponerte meg. Noen har gjort en veldig god jobb. For så fornuftig som jeg fremsto der, er ikke jeg.

SAMMEN 12 TIMER I DØGNET: - Hun studerer opptil 12 timer om dagen, resten av døgnet er vi sammen, sier Tom Hilde om forholdet til Kine Olsen Vedelden som han ble sammen med under innspillingen av «Mesternes Mester». Foto: PRIVAT

I likhet med de andre deltakerne synes han også at de utgjorde en veldig fin gruppe som hadde mange flotte opplevelser sammen og en veldig god tone.

– Det aller beste med å ryke ut var at Ole Martin Årst hadde røket ut før meg. Han hadde nærmest startet et reisebyrå på det hotellet hvor vi flyttet inn etter at vi var ute av konkurransen. Tennis, seilturer, lunsjer rundt omkring. Det var bare så flott. Mesteparten av tiden var vi sammen alle sammen.

Men nå er Tom Hilde for lengst tilbake i hverdagen. En travel hverdag hvor han både er assisterende landslagstrener for kombiner-gutta og driver sitt eget firma, Technical difficulties, sammen med en barndoms-kamerat, Christopher Lange.

– I jobben med landslaget jobber jeg også med utvikling av nytt utstyr i samarbeid med produsentene. Det er noe av det samme som vi driver med i firma vårt. Vi har spesialisert oss på å videreutvikle hoppdressene. Det er utrolig stor variasjon fra dress til dress. Det kan bety alt. En riktig hoppdress er like viktig som god gli i langrenn. Vi har funnet et felt hvor tjener nok penger til å gjøre det vi har mest lyst til, forklarer Tom Hilde.

Selv om han ikke reiser like mye som han gjorde som aktiv, blir det ofte lange dager i Oslo.

– Jeg er nok en litt rastløs type. Men Kine studerer jus og er på universitet i opptil 12 timer om dagen. De andre 12 timene er vi sammen. Det passer meg bra - det er godt å være sammen med en som ikke kjefter og er sur fordi jeg er på jobb til klokka sju om kvelden, sier Tom Hilde.