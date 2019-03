Jo da, Hivju er med i siste sesong av «Game of Thrones»

HBO har sluppet første trailer til den etterlengtede sesong åtte av suksesserien.

Publisert: 06.03.19 08:35 Oppdatert: 06.03.19 09:25







Det har vært spekulert heftig på hva som kommer til å skje med karakterene når « Game of Thrones » setter punktum i vår.

Ut fra bildene som ble sluppet i februar, så det dårlig ut for rollefiguren til norske Kristofer Hivju (40), Tormund Giantsbane. Tormund havnet midt i den dramatiske sesongavslutningen i 2017, og han glimret med sitt fravær i den nye bildeserien.

Traileren bekrefter imidlertid at nordmannen fortsatt er med. Hivju dukker opp i en scene tidlig i teaseren, som innledes med at Arya Stark, spilt av Maisie Williams (21), uttaler:

– Jeg kjenner døden. Han har mange ansikter. Jeg gleder meg til å se dette.

Hun er ondest i «Game of Thrones»: Brøt sammen etter innspillingen

TV-seerne blir også vitne til første gang Stark ser en drage.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TORMUND: Kristofer Hivju i kjent mundur, her i sesong syv. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Tilhengerne av eventyrsagaen har måttet smøre seg med en solid dose tålmodighet. Avslutningen skulle opprinnelig gått på lufta i fjor vår, men ble utsatt et helt år.

Skjønner du ikke oppstyret? VGs guide – «Game of Thrones» for dummies

Ennå må fansen vente litt før de får et gjensyn med skikkelsene. «Game of Thrones» får USA-premiere 14. april. I Norge vil den nye sesongen være tilgjengelig fra klokken 03 natt til 15. april.

– Ingen er trygge, sa Hivju i et intervju med VG om sin skjebne i serien for snart to år siden.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hivju etter at traileren ble sluppet.

Disse skuespillerne dukker også opp i siste sesong av «Game of Thrones»: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau, Gwendoline Christie, Isaac Hempstead-Wright, Liam Cunningham, Pilou Asbæk, Carice van Houten, Iain Glen, Alfie Allen, John Bradley, Conleth Hill ogNathalie Emmanuel.

Oppdatert? Her er de første bildene fra slutten

Den avrundende sesongen byr på totalt seks episoder og blir dermed den korteste runden i «Game of Thrones». Hver episode vil til gjengjeld være på 90 minutter, og ikke 60 som tidligere.

Skuespiller: «Game of Thrones» var min seksualundervisning