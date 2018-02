NYTT PERSPEKTIV: Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha på Skaugum 1. mars 1954, i forkant av sølvbryllupet. Foto: NTB Scanpix

Kronprinsesse Märthas liv blir NRK-serie

Publisert: 12.02.18 13:04

TV 2018-02-12T12:04:58Z

TV-serien «Alt for Norge» skal gjennom åtte episoder fortelle om kronprinsessens liv og innsats for Norge under andre verdenskrig.

Produksjonsselskapet Cinenord Drama melder mandag at de har fått drøye 27 millioner kroner i tilskudd fra NFI til den nye TV-serien om kronprinsesse Märtha.

Serieskaper Alexander Eik og manusforfatter Linda May Kallestein har jobbet med prosjektet i seks år. Det vites ikke når serien forventes sendt, men Cinenord skriver i en pressemelding at de nå jobber med å fullføre finansieringen. De opplyser til VG at de håper på å kunne komme i gang med innspilling på sensommeren. Castingen jobbes det med.

– «Alt for Norge» tar for seg en vesentlig, spennende og underfortalt del av norsk historie og NRK gleder seg over at dette unike prosjektet nå kan bli satt i gang, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn, i pressemeldingen.

– Kronprinsessens flukt fra Norge brakte henne til episenteret av verdensmakten, Det hvite hus, mens verden stod i brann. Her oppdager hun for første gang at hun har reell politisk innflytelse, og blir en uformell, men sentral maktfigur i Washingtons politiske kulisser, sier Eik om serien.

Han skal også regissere serien som fokuserer på kronprinsessens innsats for fedrelandet under krigen.

– Krigens historie har til nå vært mennenes historie. Heltedådene, sabotasjene, slagene. Tiden er overmoden for å vise et annet perspektiv. Å se disse verdensbegivenhetene gjennom kvinners blikk, sier han.

Serien vil ifølge produksjonsselskapet «følge kronprinsesse Märthas politiske, åndelige og feministiske oppvåkning». Eleanor Roosevelt, moren Ingeborg og prinsessene Ragnhild og Astrid vil være blant kvinnene vi får se i serien.

Cinenord er også i gang med produksjonen av TV-serien om krimhelten William Wisting basert på bøkene av Jørn Lier Horst der Sven Nordin spiller hovedrollen. Den har fått 26 millioner kroner i støtte fra NFI gjennom insentivtilskudd. Insentivordningen skal sikre at produksjoner blir filmet i Norge.