TV-AKTUELL: Henrik Thodesen spiller seg selv i ny komiserie. Foto: TV3

Henrik Thodesen om kjærlighetslivet: – Det går ikke noe særlig bra

TV 2018-08-30T14:39:18Z

Henrik Thodesen følger i Thomas Giertsens fotspor og lager humor på egen bekostning. Nå er han snart på lufta med serien «Henrik uber alles». Men kjærlighetslivet går ikke like bra.

Publisert: 30.08.18 16:39 Oppdatert: 30.08.18 17:10

Det har vært stille rundt Henrik Thodesen (37) de siste årene, det vet komikeren å bruke til sin fordel.

I den nye TV 3 serien «Henrik uber alles» spiller Henrik en karakter basert på seg selv, i det minste med noen likhetstrekk, som sliter med å få oppdrag og havner i skyggen av sine mer vellykkede kjendisvenner. Det er lett å trekke sammenligninger med Thomas Giertsens «Helt Perfekt» på TVNorge og danske «Klovn» .

– Det er en serie som handler hvordan livet hadde vært hvis jeg ikke hadde fått til noen av de tingene jeg egentlig vil drive med, sier Thodesen.

I serien vil ingen TV-kanaler jobbe med ham, og ingen vil booke ham for stand up-show. Henrik begynne å jobbe som Uber-sjåfør for å tjene penger til livets opphold og skaffe seg nytt standup materiale.

Men Thodesen mener serien skiller seg fra «Helt perfekt» og «Klovn».

– Jeg har prøvd å gjøre meg selv om til en dramakarakter. Den må gjennom en del forandringer og utvikle seg for å bli et bedre menneske. Den største forskjellen er at det blir mer en dramaserie enn en «sitcom», forteller Thodesen.

Selv om det blir mer drama i serien, vil Thodesen at serien skal være morsom.

Kjærligheten går ikke så bra

Mange av kjendisvennene, som ekskjæresten Sigrid Bonde Tusvik , Odd Magnus Williamson og Jonas Kinge Bergland, dukker også opp i små roller underveis i serien.

Serien er basert på Thodesen selv, med enkelte justeringer. Han er blant annet langt mer besluttsom i serien enn i virkeligheten, ifølge seg selv.

– I serien blir du forelsket. Hvordan går det med datingen?

– I virkeligheten? Det går ikke noe særlig bra. Alle spør om det hele tiden, sier han.

Thodesen innrømmer at han er på dating-appen Tinder, uten å ha vært spesielt heldig.

– 90 prosent av vi som er på Tinder bare er på der. Jeg synes det er vanskelig å møte folk der. Jeg synes Tinder er et sted hvor man kan ødelegge menneskesynet sitt, sier han.