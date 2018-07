TIL HEDMARK: Programleder Gaute Grøtta Grav er klar for nok en runde av «Farmen», som i høst foregår i Finnskogen i Grue kommune i Hedmark. Foto: Mattis Sandblad

Programleder Gaute Grøtta Grav: – Vi forelsket oss i dette

Publisert: 25.07.18 20:00

TV 2018-07-25T18:00:19Z

Torsdag flytter 14 deltagere inn på en ny, idyllisk «Farmen»-gård.

«Farmen kjendis»-innspillingen er nylig avsluttet , men sendes ikke på TV før til våren. Denne høsten derimot, er det ordinære «Farmen» som gjelder på TV 2 . Og torsdag flytter 14 nye deltagere inn på en gård i Finnskogen i Grue kommune. Der skal de leve i opptil elleve uker, før én til slutt stikker av med premien – en hytte og en bil.

VG og flere andre medier var tirsdag og møtte alle 14, men får ikke lov til å slippe navnene helt ennå. Og onsdag viste programleder Gaute Grøtta Grav (39) oss rundt på Gjedtjernet gård. Den ligger idyllisk til ved vannet i Grue kommune, og består blant annet av et hovedhus, et storbondehus, en smie, et bakstehus – og massevis av dyr.

– Vi har et fantastisk cast og en kjempebra gård, som vi har prøvd å få i flere år. Etter hvert har vi fått det til å fungere med strøm og alt. Alt ligger til rette. Ikke minst mystikken rundt Finnskogen, det er mye spennende å ta tak i, sier Gaute til VG.

– En optimal gård

Gården som venter deltagerne er i utgangspunktet en klassisk «Farmen»-gård med tanke på husene. Her må deltagerne leve av det gården, skogen, innsjøen og dyrene gir dem.

– Det er ikke så mange nybygg her, det er et ordentlig gårdsbruk. Vi har vært forelsket i denne gården i mange år, men ikke lykkes med å få bruke den før nå. Det er optimal avstand mellom alt. Størrelsesmessig er dette en optimal gård, ikke minst med tanke på tilgangen til vann.

TV 2 og produksjonsselskapet Strix overtok Gjedtjernet gård allerede i mai, og umiddelbart begynte de å gjøre den klar til TV-innspilling. Og med den varmen som herjer om dagen, er det ikke usannsynlig at seerne vil få se mange badende kropper allerede de første ukene av realityserien.

Nakenbading fra første dag

– Gården er grønn og frodig. Og vannet som er så nært da ... Her kan deltagerne hive seg nakne uti fra første dag. Men vi har blant annet bygd en snekkerbod og et bakstehus, så det er mye penger som er investert. Men det er det verdt, dette er en gård som er helt, helt i toppsjiktet. Man kan ikke lage «Farmen» på lavbudsjett, det skal føles som at man faktisk går hundre år tilbake i tid, forteller programlederen.

– Så hva kan du si om årets deltagere?

– De har masse energi! Et par av dem ville vi gjerne ha med i fjor også, men da passet de ikke helt inn i miksen. Det var en sorg for meg at de ikke fikk vært med da, men nå er de med – og det kommer til å bli krutt. Det er by og land, det er spennende jenter, det er unge og gamle. Samtidig må vi jo følge opp «området» vårt da, så noen av disse deltagerne er litt «mystiske».

Ble PT i «Farmen»-pause

Spesielt etter at «Farmen kjendis» ble innført har «Farmen» spist mye tid for den 39 år gamle programlederen. Men han klarer likevel å ta seg litt fri innimellom – og nylig rakk han faktisk også å utdanne seg til noe som ikke har noe med TV å gjøre.

– Det er ikke så ille for min del, egentlig. Jeg jobber seks uker med «Farmen kjendis» på våren, har tre ukers pause på midten, og så vanlig «Farmen» på høsten. Da får jeg ganske frie tøyler fra TV 2 i et halvt år cirka. Nå i fjor gikk jeg på idrettshøgskolen i tillegg, fra oktober til mai. Der utdannet jeg meg til PT. Så nå har jeg startet eget firma til det som har med personlig trening å gjøre.

Per nå har han seks privatkunder, som han trener.

– De følger jeg opp tett. Det synes jeg er spennende, det er jo noe jeg har brent for lenge. Det er kult å hjelpe andre til bedre form, og kundene mine er alt fra programledere til ukjente folk, sier en «Farmen»-klar Gaute Grøtta Grav.

«Farmen» skal etter planen rulle og gå på TV 2 fra slutten av september av.