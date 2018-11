HOVEDROLLEN: Kiernan Shipka i rollen som nye Sabrina. Foto: Foto: Diyah Pera/Netflix

Satanisttempel og Netflix kom til enighet

TV 2018-11-22T11:38:13Z

The Satanic Temple gikk til søksmål mot Netflix og den nye «Sabrina»-serien fordi de mente TV-giganten hadde kopiert deres hellige geit.

Aktivistgruppen gikk rettens vei i New York for en uke siden, med påstand om at den nye grøsserserien «The Chilling Adventures of Sabrina» har kopiert deres symbol – den hellige geiten Baphomet.

Nå melder Huffington Post at partene har kommet til enighet i fred og fordragelighet. Satanisttempelet krevde opprinnelig i søksmålet at serieskaperne skulle bla opp nærmere 500 millioner kroner for brudd på opphavsretten.

Hva Netflix har endt opp med å måtte betale i oppreisning, er imidlertid ikke kjent.

Tempelets advokat, Bruce Lederman, opplyser at hans klient vil bli kreditert ifølge åndsverkloven i alle de episodene som allerede er spilt inn.

– Den øvrige delen av overenskomsten er omfattet av taushetsplikt, sier han.

Netflix har ikke uttalt seg om oppgjøret.

The Satanic Temple, som ble grunnlagt i 2012 og har base i Massachusetts, har med dette fått gjennomslag for sin påstand om at de har opphavsretten på geitestatuen.

Hekseskole

«The Chilling Adventures of Sabrina» handler om den unge heksejenta Sabrina (spilt av 18 år gamle Kiernan Shipka), som må gå gjennom en mørk ildprøve når hun begynner på en hekseskole. Det er på denne skolen statuen står plassert.

For alle som husker ungdomsserien «Tenåringsheksen Sabrina» (1996–2003), kan det opplyses at «The Chilling Adventures of Sabrina» er en nyskaping av nettopp denne. Men gamle «Sabrina», med Melissa Joan Hart (42) i hovedrollen, er som barne-TV å regne sammenlignet med etterkommeren. «The Chilling Adventures of Sabrina» byr på en stor dose skrekk, gørr og guffe.

Satanisttempelet har i tillegg gått hardt ut fordi de mener at serien skjender deres monument, ved å bruke statuen i en setting der en ond Satan eller Mørkets Fyrste dyrkes blant annet ved kannibalisme. Aktivistgruppen hevder at deres Baphomet symboliserer religiøs frihet og empati mellom alle mennesker.

Gruppen tror angivelig ikke på en Satan-skikkelse, men sier de har som sitt mål å sørge for at skillet mellom kirke og stat blir opprettholdt. Satan oppgis som et symbol på kraft til å stå imot press fra makt og myndighet.

«The Chilling Adventures of Sabrina» hadde premiere 26. oktober.

Lucien Greaves (42), en av grunnleggerne av det sataniske tempelet, har i flere Twitter-meldinger påpekt likheten mellom statuen i serien og deres egen: