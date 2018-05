TV-FJES: Siri Nilminie Avlesen-Østli på Gullturen-showet i fjor. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

TV 2-Siri har født: – Heftig døgn

Publisert: 09.05.18 16:45 Oppdatert: 09.05.18 17:02

Siri Nilminie Avlesen-Østlie (34) har fått en datter og er lettet over at fødselen denne gangen forløp normalt.

«God Morgen Norge»-programlederen melder selv om familieforøkelsen på Instagram .

Der har hun postet et bilde av den nyfødte jenta iført en dongerikjole. Ansiktet er skult bak et kosedyr.

« Ny kanin til nytt menneske. Velkommen til oss, lillesøster », skriver Siri.

Tilbakeblikk : Forrige fødsel var dramatisk

Til VG forteller hun at det var et «heftig døgn», men at alt gikk fint.

– Jeg er veldig lettet og glad. Er sliten, men har det etter forholdene bra. Mini virker fornøyd og tar livet med ro, sier den nybakte tobarnsmoren.

Noe navn har den lille foreløpig ikke fått.

– Enn så lenge går hun som lillesøster, sier Siri.

TV-kjendisen røpet på direkten i januar i år at hun ventet barn nummer to. Fra før har hun og ektemannen Erik Avlesen-Østli sønnen Viktor på to år.

Den gangen – 29. oktober 2016 – endte fødselen med svangeskapsforgiftning og hastekeisersnitt , og Siri har i etterkant fortalt åpent om den dramatiske opplevelsen.

– Da det sto på, skjønte jeg ikke alvoret for min egen del. I ettertid er jeg glad jeg hadde folk rundt meg som tvang meg til å ta det med ro, fortalte Siri til VG to måneder senere.

