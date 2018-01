FORLOT TINGET: Det kokte over for Erlend Elias før søndagens tvekamp, som bestemte seg for å forlate de andre og ta seg en «5-minutter». Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: Erlend Elias får storbonde-kritikk: – Han behandlet alle som dritt

Publisert: 07.01.18 22:05

2018-01-07

Erlend Elias rømte fra tinget før årets første «Farmen»-tvekamp. Og på utsiden fortsetter ordkrigen med Frank Løke.

Det ble dramatisk i søndagens «Farmen kjendis» da storbonde Erlend Elias fikk kritikk på tinget av Frank Løke. Han mente nemlig at Erlend Elias hadde vært en lat og lite motiverende leder, som var mer opptatt av å sove enn å jobbe.

– Det var den dagen jeg var syk, kontret storbonden, hvorpå Løke fortsatte kritikken.

– Hvis du skal sitte her å kritisere meg for det, så går jeg herfra nå! Ja, det gjør jeg faktisk. Nå tar jeg meg en pause, sa Erlend Elias, som reiste seg opp og gikk fra tinget.

– Dette gidder jeg faen ikke. Det var en dag jeg lå og sov, og da var jeg syk. Og jeg skulle valgt deg som førstekjempe. Jævla hestpeis, raste han, og marsjerte avgårde.

– Han sa jeg var flink

Og borte ble han. Cirka fem minutter senere kom han tuslende tilbake, og fikk med seg at kunstner Aune Sand tapte tvekampen mot «Newton»-programleder Stian Sandø.

– Under en tur i skogen like før, ga han meg så mange komplimenter. Han sa at jeg hadde vært en flink storbonde og at det var bra av meg å få dette i havn. Da fikk jeg et positivt inntrykk av ham, og tenkte at han kanskje ikke er så jævlig som jeg trodde, sier Erlend Elias til VG.

Og da Frank formidlet det stikk motsatte på tinget, kokte det over for storbonden.

– Lojalitet, detaljer og ærlighet står så nært hjertet mitt, og når han da lyver meg rett opp i trynet tenkte jeg bare «hva faen». Er det hverken empati, sympati eller samvittighet i den fyren der? Jeg er vel den første i historien som noen gang har gått fra tinget.

– Hvor forbanna var du da?

– På en skala fra 1 til 10 føk jeg vel opp i hundre. Jeg kjente at nok er nok. Den falskheten her finner jeg meg faen ikke i.

– Slu, kalkulerende testogutt

Frank har imidlertid en helt annen historie.

– He he, det høres jo ut som at Erlend har hatt en våt drøm. Det har dessverre ikke skjedd at jeg har bombardert ham med komplimenter, sier Frank, som ikke klarte å holde latteren tilbake da Erlend rømte tinget.

– Jeg holdt på å le meg ihjel. Gaute (Grøtta Grav, journ. anm.) spør meg direkte om hva jeg synes om jobben storbonden har gjort, og da svarer jeg ærlig. Han gjorde ikke en dritt, og var heldig som hadde oss, mener den tidligere håndballstjernen.

Og om du trodde munnhuggeriet mellom de to kamphanene er over etter «Farmen kjendis», tar du helt feil. For selv om de har møttes i hyggelige lag etter innspillingen, er de ikke helt på G ennå.

– Han er en slu, til tider uempatisk og kalkulerende testogutt som ikke helt ser hvordan folk har det rundt seg når alll hans fokus er på han selv. Men samtidig har alle to sider, og jeg har sett en hyggelig side av Frank også. Men som privatpersoner har vi ulik oppfatning av verden, mener Erlend.

– Man kan akseptere hverandre uansett, og ved å vise aksept kan man utrette mirakler.

– Klaget på alle

Frank er helt enig.

– Han var ufyselig, men til slutt bare lo jeg av ham. Han behandlet alle som dritt, til og med de som jobbet i produksjonen. Tiltaksløs er en god beskrivelse. Han klaget på alt og alle. Det var idioti, vi var mer enn nok folk som prøvde å få til ting.

Erlend Elias går også langt i beskrivelsen av «Farmen»-konkurrenten.

– Han har to vidt forskjellige sider. Han har en side som er så mørk at jeg absolutt ikke har lyst å gå inn der. Og så har han en side som er god. Og så har han en fantastisk kone. Som kan holde ham i ørene. Takk Gud og englene for det.

Lager god TV

– Hva synes du om et sånt utspill, Frank?

– Erlend har helt rett. Det finnes en snill Frank og det finnes en slem Frank. Men det finnes også en Konkurranse-Frank. Det er jo merkelig at dette kommer fra nettopp ham. Og jeg tror nok seerne skjønner hva jeg mener med det, sier Frank, som blir utfordret til å si noe positivt om konkurrenten.

– He he. Da må du love å skrive at jeg må tenke meg litt om...

– Neida, Erlend er morsom og lager mye bra stemning. Men han lager mye dårlig stemning og. Når han er på er han veldig sprudlende, men når han er av er han veldig av. Hadde han ikke vært der, hadde vi ikke hatt så mye drama. Han lager bra TV, innrømmer Frank Løke.

