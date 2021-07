TV-VERTINNE: Susanna Ohlen jobber for den tyske TV-kanalen RTL. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON

Tysk TV-reporter smurte gjørme på klærne – legger seg langflat

Susanna Ohlen (39) rapporterte fra flommen i Tyskland, men ble litt for ivrig. Nå er hun suspendert.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Reporteren ble mandag filmet – uten at hun var klar over det – fra et vindu i nærheten da hun skulle fortelle seerne til «Guten Morgen Deutschland» om situasjonen i et av de rammede områdene, Bad Münstereifel.

Flommen i Mellom-Europa har krevd et stort antall menneskeliv, og mange områder er fullstendig rasert. Tyske Ohlen har vært ute i felt i hjemlandet for den store TV-kanalen RTL.

Videoen som viser 39-åringen bøye seg ned for å hente gjørme som hun deretter smører ut over klærne sine, har spredt seg i sosiale medier.

Nå beklager hun.

Se videoklippet her (artikkelen fortsetter under):

I en uttalelse, gjengitt både på Instagram og Facebook, innrømmer Ohlen at hun har gjort «en stor feil».

Hun forklarer hvorfor hun gjorde som hun gjorde:

«Etter at jeg som privatperson hadde hjulpet til i regionen dagene i forveien, skammet jeg meg overfor de andre hjelperne den morgenen over å stå foran kameraet iført en ren topp».

Ohlen skriver videre:

«Så – uten å tenke meg om to ganger – smurte jeg gjørme på klærne mine. Som journalist skulle jeg aldri ha gjort dette. Jeg ber om unnskyldning», skriver hun og forsikrer at hun bryr seg om lidelsen til alle berørte av flomkatastrofen.

RTL mener at reporteren har brutt retningslinjene, og hun er nå suspendert i ubestemt tid, skriver BBC.

Hva som skjer videre med Ohlens ansettelse i TV-kanalen er uvisst.

Sånn har det vanligvis sett ut når Ohlen har vært på skjermen:

Reporteren er ikke den eneste som har opptrådt upassende og blitt avslørt i forbindelse med flommen. Forbundskansler Angela Merkels arvtager Armin Laschet (60) ble sett leende i bakgrunnen under presidentens tale til de flomrammede nylig.

Også han har beklaget for denne oppførselen: