Christel Alsos dro rett fra kjærlighetsbrudd til «Hver gang vi møtes» – rører de andre til tårer

Christel Alsos (33) hadde dyp kjærlighetssorg under innspillingen av «Hver gang vi møtes». Det preget fremføringene.

Alsos er kjent for sine sterke ballader om kjærlighet og såre følelser, noe hun for alvor fikk demonstrert under TV-innspillingen i fjor sommer. Da den nordnorske artisten ankom «Hver gang vi møtes»-gården, hadde hun NEMLIG nettopp blitt singel.

– Jeg sto midt i et samlivsbrudd og en litt sånn krisesituasjon, forklarte Alsos til VG på pressetreffet for «HGVM» i Oslo i forrige uke.

Hun visste på forhånd at hun ikke ville klare å la være å nevne det for de andre og bare late som at livet var topp.

– Så det var naturlig bare si at «sånn er det». Men jeg var spent på om jeg klarte å være meg selv. Der og da visste jeg ikke hvem jeg var lenger.

De fleste av de andre deltagerne VG snakket med på pressetreffet, forklarte at det var nettopp Alsos' tolkninger som sørget for mest trøkk i tårekanalene.

Rørende blir det også når 33-åringen skal tolke Hans Petter Aaseruds låt «Hei, her er jeg» førstkommende lørdag.

RØRT: Hans Petter Aaserud lytter henført til Christel Alsos. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Alsos forklarer på TV at nettopp denne låten traff henne veldig, og at hun var redd for ikke å klare å gjennomføre den hvis tårene skulle begynne å renne. Da hun satte seg ned for å lage sin versjon av låten, hadde det nemlig ikke gått en uke en gang siden kjærlighetsbruddet.

– Å blottstille seg slik jeg gjorde, var det eneste som føltes riktig og naturlig der og da. Det var umulig for meg å late som at det ikke eksisterte. Jeg var på en måte ikke noe annet akkurat da. Det hadde vært så altoppslukende i tiden før jeg dro inn på gården, sier Alsos til VG.

– Det blir veldig spesielt å se det på TV nå. Det føles veldig lenge siden og jeg er på et så mye bedre sted. Det har vært et heftig år og en bratt læringskurve, legger hun til.

Da VG spurte Alsos i forrige uke om hvordan det går med kjærligheten i dag, var hun hemmelighetsfull og svarte bare at hun har det «veldig fint» – uten noe ville utdype mer. Men nå – en uke senere – innrømmer sangeren at et er ny, søt musikk på gang.

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg er i et nytt forhold, smiler hun.

Ukens hovedgjest, Trang Fødsel-vokalist Aaserud (45), blir tydelig grepet av den lidenskapelige fremføringen.

– Jeg elsker deg, jeg, tror jeg. Faktisk. Det var helt magisk, sa han før han klemte Alsos, som på det tidspunktet hadde gitt opp å holde tårene tilbake. Også flere av de andre gråt.

Aaserud forklarer til VG at han er blodfan av Alsos, og at de har jobbet sammen tidligere.

– Jeg elsker stemmen hennes. Å vite om hennes situasjon, at det nettopp var brudd, og at hun ved hjelp av få ord klarte å skrive om sangen jeg skrev om Bjøreklangen, til å bli hennes egen låt – ja, det var vakkert. Da slet jeg litt med tårene, sier han.

TÅREVÅTT: Hans Petter Aaserud trøster Christel Alsos etter sangen. Foto: SKJRMBILDE/TV 2

Til VG forklarer Alsos at hele opplevelsen rundt «Hver gang vi møtes» var en enorm opptur, og at hun er glad for at hun brukte sin egen situasjon i tolkningene.

– Jeg hadde det så fint og ble så glad i de andre. Det føltes unikt at at vi hadde så god kjemi fra dag én. Det hjalp meg i den prosessen jeg var i. Jeg ble løftet opp av alle de andre og fikk gjøre det jeg elsker mest av alt.

PÅ INNSPILLINGEN: Christel Alsos, Hans Petter Aaserud og Claudia Scott i fjor sommer. Foto: GISLE ODDSTAD/VG

Alsos, kjent for låter som «Come Back To Me», «Finding Gold» og «Come On», kommer fra Fauske i Nordland, men har de siste årene vært bosatt i Oslo. 17. februar skal hun selv være hovedgjest i «Hver gang vi møtes».

