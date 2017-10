«House of Cards»-innspilling stanset etter Spacey-anklager

Innspillingen av den sjette sesongen av den populære serien er satt på vent i kjølvannet av anklagene mot Kevin Spacey.

Det melder Deadline på sine nettsider tirsdag kveld.

Skuespillere og stab for øvrig ble informert om innspillingsstansen tirsdag morgen lokal tid, skriver de videre.

Det ble i går kjent at publikumsfavoritten setter punktum etter den sjette sesongen. Avgjørelsen skulle imidlertid ha kommet for flere måneder siden, og ikke som følge av anklagene om at Spacey skal ha forsøkt å forgripe seg på en 14 år gammel gutt i 1986.

Det er derimot ikke tilfellet i denne omgang. Netflix og produksjonsselskapet MRC kommer med følgende felles uttalelse tirsdag morgen lokal tid, ifølge Deadline.

– MRC og Netflix har besluttet å stanse produksjonen av «House of Cards» sesong seks inntil videre, for å gi oss tid til å ettergå den pågående situasjonen, og å adressere eventuelle bekymringer fra skuespillere og stab.

Innspillingen av Netflix-serien har pågått i Baltimore i Maryland den siste tiden, skriver nettstedet. Ledelsen i de to selskapene har nå reist til settet for å forsikre seg om at skuespillere og stab føler seg trygge, heter det i pressemeldingen.