Amerikanske medier: Netflix kansellerer «House of Cards»

Ifølge amerikanske medier skal Netflix ha valgt å sette punktum for publikumsfavoritten «House of Cards» etter den kommende og sjette sesongen av serien.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant nettstedet Deadline Hollywood, mandag.

Det er ventet at den nye, og angivelige siste sesongen, vil ha premiere en gang i 2018.

Det politiske dramaet hadde premiere i 2013 til strålende kritikker, og har meritterte skuespillere som Kevin Spacey og Robin Wright med på laget.

Anklaget for seksuell trakassering

Under et intervju med nettstedet Buzzfeed søndag kveld amerikansk tid, anklaget den amerikanske skuespilleren Anthony Rapp hovedrolleinnehaver i «House of Cards» Kevin Spacey for å ha prøvd seg på ham under en fest i sistnevntes leilighet i New York. Hendelsen skal ha funnet sted på midten av 1980-tallet da Rapp var 14 år gammel.

Under et døgn etter at Rapps anklager ble kjent melder flere amerikanske medier at strømmegiganten Netflix velger å kansellere storserien etter neste og sjette sesong.

Det er imidlertid ikke kjent om det er noen sammenheng mellom anklagene rettet mot Spacey og det at Netflix nå angivelig velger å avslutte serien.

Ifølge underholdningsnettstedet Hollywood Reporter skal avgjørelsen om at sjette sesong blir den siste for «House of Cards», ha blitt tatt for mange måneder siden og ikke bunne i gårsdagens avsløringer.

Unnskyldte seg på Twitter

Kort tid etter anklagene søndag kveld kom Spacey med en unnskyldning på sosiale medier, hvor han sier han ikke husker hendelsen, og skriver at han er «mer enn sjokkert» over anklagene.

– Jeg har stor respekt for ham og beundrer Rapp som en skuespiller. Jeg er mer enn sjokkert over å høre denne historien. Helt ærlig husker jeg ikke hendelsen, men hvis jeg gjorde det han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som ville ha vært svært upassende, beruset adferd. Jeg er lei meg for følelsene han beskriver at han har hatt med seg alle disse årene, skriver Spacey.

Spacey benyttet også anledningen til å stå frem som homofil.

Selskapets topper på plass på innspillingen

Ifølge nettstedet Variety kom Netflix og produksjonsselskapet Media Rights Capital med en uttalelse mandag, hvor de skriver at de er «dypt bekymret» over søndagens anklager.

De sier videre at toppene i begge selskaper er på plass i Baltimore for å møte skuespillerne og crewet for å forsikre seg om at de fortsatt føler seg trygge og ivaretatt. Det heter også i uttalelsen at Kevin Spacey for tiden ikke er tilstede under innspillingen, men at dette var bestemt før anklagene ble gjort søndag.

Rapps anklager rettet mot den meritterte hollywood-skuespilleren kommer i en tid der svært mange velger å stå frem med sin historie knyttet til seksuell trakassering og overgrep.

Etter at The New York Times publiserte historien om mediamogulen Harvey Weinstein har over 60 skuespillere stått frem med sine historier knyttet til Weinstein. Avsløringene har også resultert i den globale kampanjen #metoo, hvor tusenvis av kvinner har fortalt sine historier om overgrep og trakassering under emneknaggen.

Kampanjen har ført til avsløringer i mediebransjen også her til lands og særlig i Sverige har kampanjen dratt mye grums i mediebedriftene til overflaten.

