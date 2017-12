Aller siste farvel med «Hotel Cæsar»

Etter 3123 episoder er det torsdag helt slutt for «Hotel Cæsar» og dramatikken som har fascinert seere i over 19 år.

Kl. 16.30 torsdag legges den aller siste episoden på Sumo. Hva som skjer i den nær 24 minutter lange avslutningen, skal ikke røpes – annet enn at Juni Anker-Hansen, spilt av Anette Hoff (56), står i sentrum.

Sånn skjedde det: TV 2 dropper «Hotel Cæsar»

Hoff har ikke selv sett episoden.

– Da vi laget slutten, spilte vi inn flere utgaver. Hva de endelig har bestemt seg for, vet jeg ikke, sier «Hotel Cæsar»-dronningen, som har vært med helt siden oppstarten.

Oppdatert? Denne «Cæsar»-stjernen dukker opp i «Farmen kjendis»

Tekst: MILEPÆL: Episode 3000 i fjor ble markert som en musikalepisode. Foto: TV 2 Foto: Geir Egil Skog , IKKE VG-BILDE

Tilbakeblikk: Nye «Hotel Cæsar» møtte motbør

Hoff har selv falt av som seer etter at serien ble flyttet over på nett-TV.

– Jeg var jo egentlig ferdig med dette arbeidet for ett år siden, forklarer 56-åringen, som ikke legger skjul på skuffelsen over utviklingen.

THRILLER: Juni blir holdt som gissel av Linn Fylke i 2001. Foto: TV 2 Foto:

– Det er veldig trist – vi snakker om en TV-historie i Norge som tar slutt. «Hotel Cæsar» har vært unik i sin sjanger. Ikke mange kan skilte med å ha vært på skjermen flere ganger i uken gjennom så mange år.

Husker du? – Hun er jo helt psycho

Det siste året har Hoff reist landet rundt med teateroppsetninger, og hun har fått mange «Cæsar»-reaksjoner.

– Ihuga, unge fans følger med på nett, men veldig mange voksne og eldre har hatt dette som et holdepunkt i hverdagen. De har dermed mistet mye.

Overraskelse: Jens August gjorde comeback

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SISTE DAG: Stjerner og øvrig stab på settet på aller siste innspilling i fjor. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Torsdag ettermiddag skal VGTV samle et «Hotel Cæsar»-sterkt panel, som vil mimre, diskutere og hylle serien. Da er det bare å sjekke inn.

For nå er det altså over. Uten å røpe for mye, kan VG si at siste episode muligens etterlater seg flere spørsmål enn svar. Men om det betyr at serien kan få nytt liv i fremtiden, tør ikke Hoff spå noe om.

– Det er jo såpens sjanger at man aldri lager en slutt. Man skal alltid holde forventningene om en fortsettelse oppe. Men det spørsmålet må du nok rette til TV 2 og ikke meg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DØDE: Storm (spilt Kim-Daniel Sannes) måtte bøte med livet i en episoden tidligere i år. Foto: , TV 2

Kim-Daniel Sannes om Storms død: – Absurd

Dramasjef i TV 2, Christopher Haug (41), vil ikke ta fra seerne alt håp.

– Vi har ingen planer om mer, men det er noe med denne serien og sjangeren som gjør at man aldri skal si aldri.

DRAMA: Victoria Lunde, spilt av Sofie Cappelen, ble kidnappet i 2000. Foto: TV 2 Foto: , IKKE VG-BILDE

Haug var manusprodusent for «Hotel Cæsar» i starten.

– Så jeg kan kalle meg både fødselshjelper og bøddel. Dette er en rar dag for alle. 3123 episoder er norsk rekord. Ingen andre er i nærheten, heller ikke i Norden, tror jeg. Det er historisk og helt fantastisk. Denne rekorden kommer til å stå i uoverskuelig fremtid.

BRYLLUP: Ninni (Henriette Lien) og Jens August (Kim Kolstad) ble smidd i 2002. Foto: TV 2 Foto: , IKKE VG-BILDE

VG meldte allerede i oktober 2016 om dyster stemning, fordi alle skuespillerne da sto uten kontrakt for fortsettelse. Det eneste staben visste på det tidspunktet, var at den mulig siste episoden skulle spilles inn fire uker senere. Også fansen var nedbrutt.

Nysgjerrig? VG var til stede under gravølet

Likevel håpet både skuespillerne i det lengste at TV 2 ville holde liv i serien, til tross for at den i 2017 ble tatt av lineær TV og flyttet over på Sumo.

COMEBACK: Avdøde Georg Anker-Hansen (Toralv Maurstad) dukket opp i drømmen til Astrid Anker-Hansen (Sossen Krohg) i 2004. Foto: TV 2 Foto: , IKKE VG-BILDE

I mars i år fikk «Hotel Cæsar» imidlertid nådestøtet. TV kunngjorde at det er over og ut. Noe 20-årsjubilem til neste år blir det altså ikke for serien, som første gang gikk på lufta 24. oktober 1998.

Kilder til VG: – Føler vi lurer TV-seerne

VGTV møtte Hoff samme dag som nyheten ble kjent (artikkelen fortsetter under videoen):

Likevel nekter fansen å tro at det virkelig er over. På Facebook-siden til «Hotel Cæsar» flommer kommentarfeltene over av fortvilelse:

«Skal Hotel Cæsar slutte for godt!?!?»

(Artikkelen fortsetter under bildet)



KULTSTATUS: Åge (Karl Sundby) var med i 16 sesonger. Foto: TV 2

«Må si at utifra dagens episode forstår jeg virkelig ikke hvordan Hotel Cæsar skal få en verdig avslutning. Hvordan skal alt legges frem på kun drøye 20 minutter lissom...»

UNG: Juni (Anette Hoff) i 2004. Foto: TV 2

«Tragisk, kommer til å savne dem helt sykt. Blir den begravelsen for meg. Klem fra ei som har fulgt med siden første episode ble sendt.»



Fikk du med deg? «Cæsar»-stjerne hetset



«Goggen» sluttet frivillig: – Rart, trist og godt

«Blir såååå utrolig leit. For meg var det dagens/kveldens høydepunkt. Total avslapning etter en hektisk jobbhverdag.»



(Artikkelen fortsetter under bildet)



BUSSULYKKE: Sesong åtte sluttet med dette, og da visste man ikke hvem som overlevde. Foto: TV 2 Foto: , IKKE VG-BILDE

«Forstår virkelig ikke hvorfor det ikke kan fortsette å sendes på Sumo da det ikke tar over andre sendingstider... En serie som jeg og mange mange andre har fulgt fra første episode! Må da være verdt mer en dette...»

(Artikkelen fortsetter under bildene)



VETERAN: Jens August vendte tilbake fra de døde i 2007. Foto: TV 2

KULTFIGUR: Svein Krogstad, spilt av Tom Eddie Brudvik, solgte til gull med låten «Med på alt» i 2006. Foto: TV 2

SNYTT: Benedicte (Ingrid Nordby) og Oscar (Jesper Malm) skulle gifte seg, men Oscar droppet henne ved alteret i 2005. Foto: TV 2





Bjørn Skagestad om «Hotel Cæsar»-debut: – Skummelt

«Dere bryr dere overhodet ikke om seerne!»



«Elsker dere herfra og inn i evigheten.»



1999: Charlotte (Kristin Frogner) og Jens August (Kim Kolstad) hadde sex og fikk senere vite at de var halvsøsken. Foto: TV 2

Mange spør om serien i sin helhet blir liggende ute på Sumo, og om alle sesongene vil bli distribuert på DVD, men det har ikke TV 2 tatt stilling til ennå.



Hun forsvant ut: Tror seerne vil savne henne



Gjorde comeback – i ny skikkelse:



Og så sjekket denne karen inn:

Men er det slutt, så er det slutt. Da skjedde dette: