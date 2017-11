TV-kanal undersøker sex-beskyldninger mot «Entourage»-stjerne

Realitykjendis Ariane Bellamar (38) hevder at skuespiller Jeremy Piven (52) befølte henne på settet. CBS tar beskyldningene på alvor.

Bellamar, kjent fra TV-serien «Beverly Hills Nannies» serverte flere Twitter-meldinger mandag, hvor hun henvendte seg direkte til «Entourage»-stjernen Jeremy Piven.

«Hei, Jeremy Piven, husker du at du presset meg inn i et hjørne i din trailer på «Entourage»-settet? Husker du at du grep tak i puppene mine uten å spørre?», lød det i den første meldingen, som raskt ble etterfulgt av:

«Husker du at jeg forsøkte å gå, men at du grep tak i baken min, så på deg selv i speilet og sa «for et vakkert par vi er»?»

Bellamar skriver at Piven ved to anledninger har presset henne og befølte henne. Hun hevder i tillegg å ha mottatt stygge tekstmeldinger av skuespilleren, og at han «ikke må komme og nekte for at det hun sier er sant».

– Har ikke skjedd



Piven, som kan skilte med flere Emmy-statuetter, nekter imidlertid for at han har gjort seg skyldig i anklagene.

– Jeg avviser at det er hold i de alvorlige beskyldningene mot meg. Dette har ikke skjedd, sier 52-åringen, også kjent fra «Mr. Selfridge», i en uttalelse til Hollywood Reporter.

Han legger til at han håper påstandene fra Bellamar ikke tar fokuset fra andre historier, hvor «modige ofre har stått frem med sine opplevelser, som fortjener å bli tatt på alvor».

Piven er for tiden aktuell i CBS-serien «Wisdom of the Crowd», og TV-giganten har kommet med en pressemelding i kjølvannet av Bellamars anklagelser:

«Vi er klar over påstandene som er fremsatt i media, og vi undersøker saken».

Også HBO har uttalt seg:

«I dag, via oppslag i pressen, hører vi for første gang om Ariane bellamars påstander rundt Jeremy Piven. Alle i HBO og våre produksjoner vet at vi har nulltoleranse for seksuell trakassering. Alle som føler at arbeidsmiljøet er utrygt, har en rekke kanaler hvor de kan varsle. Alle klager blir tatt på største alvor.»

Det er uvisst om Bellamar sikter til innspillingen av «Entourage»-serien som gikk på HBO fra 2004-2011, eller om hendelsen skal ha funnet sted under innspillingen av «Entourage»-filmen i 2015.

Massiv opprulling



Anklagene mot Piven følger i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, som retter søkelyset mot seksuell trakassering, og som skjøt fart etter skandaleoppslagene rundt Hollywood-produsent Harvey Weinstein (65).

Tidligere denne uken ble også Kevin Spacey (58) beskyldt for seksuell trakassering (i 1986), noe som skal ha ført til bråstopp for innspillingen av siste sesong av «House of Cards».

