Kirsten Dunst skal vente sitt første barn

Ifølge US Weekly er Kirsten Dunst gravid med forloveden Jesse Plemons, som hun spilte sammen med i «Fargo» sesong 2.

Hollywoodstjernen Kirsten Dunst (35) har vært i rampelyset siden hun var tre år. Hun hadde allerede flere filmer og TV-serier på CV-en da hun ble verdenskjent med «En vampyrs bekjennelser» i 1994 – da hun var 12.

Da hun spilte inn sesong 2 av TV-serien «Fargo», som kom i 2015, møtte hun Jesse Plemons (29). Han spilte mannen hennes, Ed Blumquist, som hun hadde et særdeles dårlig forhold til.

Nå melder US Weekly at en anonym kilde hevder de to venter sitt første barn sammen. Hollywood Reporter har så langt ikke fått noen kommentar fra paret selv.

GALLA: Jesse Plemons og Kirsten Dunst på Guggenheim International Gala i New York 16. november i år. Foto: Nicholas Hunt , AFP

I sommer fortalte Dunst britiske Marie Claire at hun absolutt var klar for å få barn:

– Det er på tide å få barn og «chille», sa hun til magasinet og la til:

– Jeg var ikke en av dem som sa «Jeg må ha en baby!» før guddatteren min ble født. Jeg elsker henne så høyt. Den typen kjærlighet er … du kan ikke oppleve det med mindre du får et barn.

Også Plemons startet tidlig i underholdningsindustrien: Han spilte i en Coca-Cola-reklame da han var tre og et halvt år gammel, og begynte å gå på auditions da han var åtte. Han har spilt i blant annet «Varsity Blues» (1999), «Battleship» (2012) og TV-seriene «Friday Night Lights (2006-2011) og «Breaking Bad» (2012-2013).

Etter planen skal skuespillerne gifte seg i Austin, der Plemons har sin base, til våren. I intervjuet i Marie Claire beskrev Dunst Plemond som «den beste skuespilleren jeg noensinne har jobbet med» og «min beste venn».

SPILTE SAMMEN: Kirsten Duns som Peggy Blumquist og Jesse Plemons som Ed Blumquist i sesong 2 av «Fargo». Foto: Chris Large/ FX Networks/ HBO

I 2011 var Kirsten Dunst i Cannes for å promotere Lars von Triers film «Melancholia». Det var året von Trier ble kastet ut fra festivalen etter å ha kommet med kryptiske uttalelser om nazisme mens Dunst satt ved hans side. Da VG møtte henne to dager senere, sa hun at hun skulle ha stoppet regissøren.

– Det var upassende, du kan rett og slett ikke fleipe med slike ting, sa hun da.

– Kunne du stoppet ham da han satte i gang?

– Jeg skulle ønske jeg stoppet han! Jeg tenkte: Grr, hva i all verden er det du holder på med?

