Kelsey Grammers ekskone får halve pensjonen hans

Realitystjernen Camille Grammer fikk halvparten av eksmannen Kelsey Grammers pensjonsfond på 3,3 millioner kroner.

Det melder E! News som har tilgang til rettsdokumenter som skal vise at «The Real Housewives of Bevery Hills»-stjernen Camille Grammer (48) nylig ble tildelt halvparten av «Frasier»-stjernens pensjonsfond. Hun skal ha fått halvparten av 401.000 dollar, som var saldoen i juni 2010, da paret ble separert etter 13 års ekteskap. De to har to tenåringsbarn sammen.

NYTT EKTESKAP: Kayte Walsh og Kelsey Grammer på Vanity Fairs Oscar-fest i februar. Foto: Jean-baptiste Lacroix , AFP

Skilsmissen ble gjennomført i 2011, og Kelsey Grammer (62) giftet seg med Kayte Walsh (37) to uker senere. Med Walsh har han nå fått ytterligere tre barn, i tillegg til de to voksne døtrene han har fra tidligere forhold.

Camille Grammer var å se i realityserien «Teal Housewives of Beverly Hills» sammen med Yolanda Hadid, Lisa Rinna og Lisa Vandepump. Mandag ble det kjent at Camille er forlovet med advokat David C. Meyer.

Skilsmisseoppgjøret mellom Camille og Kelsey var av det bitre slaget, og hun fikk halvparten av formuen hans, altså 300 millioner dollar den gang. Skilsmissen utspilte seg delvis foran kameraene i realityserien. Camille ble ydmyket i beste sendetid da Grammer nektet henne å besøke han i New York og avsluttet ekteskapet over telefonen. Kelsey Grammer har vært gift fire ganger.

