John Stamos fridde og fikk ja

TV-stjernen John Stamos (54) sjarmerte den 23 år yngre modellen og skuespilleren Caitlin McHugh (31) i senk.

«Jeg kysset gutten og sa ... ja! Det er det man gjør når den snilleste, mest romantiske Prince Charming behandler deg som en prinsesse og spør om du vil være hans», skriver McHugh under et kyssebilde av seg og Stamos på Instagram.

Fikk du med deg? Hadde bursdag og blottet baken

Stamos har også meldt om den gledelige begivenheten:

«Jeg spurte ... Hun sa ja! Og vi levde lykkelig alle våre dager», skriver «Under samme tak»-skuespilleren på Instagram, hvor han har over 2,2 millioner følgere. Han har postet en romantisk tegning i stedet for bilde av seg og forloveden.

Tilbakeblikk: – Stamos ble utpresset

Frieriet fant sted i Disneyland, noe som var nøye planlagt, fordi kjæresten er en lidenskapelig Disney-tilhenger. Stamos skal under frieriet ha vist en egenkomponert film med høydepunkter fra ulike Disney-klassikere. Filmen rundet av med «Den lille havfruen», hvor Sebastian sier: «Just ask the girl».

Paret har holdt sammen i halvannet år.

Stamos har vært gift én gang før, med skuespiller Rebecca Romijn (44). McHughs, modell og kjent fra blant annet en mindre filmrolle i «I am Legend», har aldri før vært gift. Ingen av dem har barn.

Da Stamos nylig fylte 54 år, skrev han i sosiale medier:

«Det er vidunderlig å tenke på hvor mye av livet som ligger foran meg, og ivrig (nesten utålmodig) venter på å avsløre sin varsomme, uperfekte og ufattelige skjønnhet.Ved å være villig til å droppe fordommene mine, holde kritikken tilbake og heller aktivt oppsøke det positive, og viktigst av alt – ønske magien velkommen, har jeg funnet ekte lykke».

DEN UTKÅREDE: Caitlin McHugh, her i San Diego i 2015. Foto: GETTY IMAGES

Stamos spilte rollen som onkel Jesse i «Under samme tak» fra 1987-1995. Han er også medprodusent for nyskapingen «Fuller House (Fortsatt under samme tak)», som hadde premiere i fjor.

Husker du? Stamos skuffet over Olsen-tvillingene

54-åringen, også kjent for hovedrollen i serien «Grandfathered», hadde sitt gjennombrudd i såpeserien «General Hospital» i 1983, en rolle han ble Emmy-nominert for og ifølge People mottok 10.000 fanbrev i uken for.

Etter såpeeventyret hadde han to langvarige opphold i seriene «Dreams» og «You Again?» på 80-tallet, før en konsulent på sistnevnte serie anbefalte Stamos for rollen i «Under samme tak». Siden har han gjort seg bemerket i blant annet «Akutten» og på Broadway.

Skandale: «Under samme tak»-kjendis tatt for fyllekjøring

Etter å ha blitt tatt for fyllekjøring i 2005, uttalte TV-kjendisen i et intervju at det trolig er ungkarslivet som gjør at han ikke alltid opptrer modent:

– Et av mine problemer er at jeg ikke har de grunnpilarene som de fleste 50-åringer har, som kone, barn, en ordentlig jobb og alt det der. Jeg tror liksom ikke at jeg trenger å oppføre meg som en 50-åring. Samtidig er det viktig å være ansvarlig, og det sliter jeg med iblant. Da må jeg si til meg selv at «Du er voksen! Skjerp deg!».

Husker du? Stamos brøt med skuespillerkona