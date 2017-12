John Stamos (54) blir pappa for første gang

Knapt to måneder etter at han fridde, røper «Under samme tak»-stjernen at han og forloveden (31) venter barn.

Skuespilleren letter på sløret overfor det amerikanske kjendismagasinet People.

– Jeg kommer til å bli en morsom pappa. Jeg har øvd lenge, sier 54-åringen, kjent for rollen som onkel Jesse i «Under samme tak».

– Vi har samme moral og like verdier, så alt klaffet. Derfor bestemte vi at kanskje vi skulle stifte familie, skal Stamos ha betrodd bladredaktør Jess Cagle.

TV-stjernen, som ikke har barn far før, forlovet seg med 23 år yngre Caitlin McHugh i slutten av oktober i år. Da hadde han nettopp fått vite at hun var gravid. Da bestemte Stamos at det var på tide å få en ring på fingeren til kjæresten, så han ringte hennes foreldre og ba om grønt lys før han fridde.

Det var forloveden som først foreslo familieforøkelse, forteller Stamos:

– Hun sa at kanskje vi skulle få et barn før vi giftet oss, og da spurte jeg: «Hvorfor?». Da svarte hun: «Fordi du er gammel».

Når paret har termin, eller om de vet kjønnet på barnet i magen, sier de ikke noe om.

Frieriet fant sted i Disneyland, noe som var nøye planlagt, fordi kjæresten er en lidenskapelig Disney-tilhenger. Stamos skal under frieriet ha vist en egenkomponert film med høydepunkter fra ulike Disney-klassikere. Filmen rundet av med «Den lille havfruen», hvor Sebastian sier: «Just ask the girl».

Paret har holdt sammen i halvannet år.

Stamos har vært gift én gang før, med skuespiller Rebecca Romijn (44). McHughs, modell og kjent fra blant annet en mindre filmrolle i «I am Legend», har aldri før vært gift. Heller ikke hun har barn fra før.

TV-KLASSIKER: Bak f.v.: John Stamos (Jesse), Bob Saget (Danny) og Dave Coulier (Joey) sammen med Jodie Sweetin (Stephanie) en av Olsen-tvillingene (Michelle), Andrea Barber (Kimmy) og Candace C. Bure (D.J.) i «Under samme tak» på 80-tallet. Foto: TV 2

Da Stamos nylig fylte 54 år, skrev han i sosiale medier:

«Det er vidunderlig å tenke på hvor mye av livet som ligger foran meg, og ivrig (nesten utålmodig) venter på å avsløre sin varsomme, uperfekte og ufattelige skjønnhet.Ved å være villig til å droppe fordommene mine, holde kritikken tilbake og heller aktivt oppsøke det positive, og viktigst av alt – ønske magien velkommen, har jeg funnet ekte lykke».

Stamos spilte onkel Jesse i «Under samme tak» fra 1987-1995. Han er også medprodusent for nyskapingen «Fuller House (Fortsatt under samme tak)», som hadde premiere i fjor.

54-åringen, også kjent for hovedrollen i serien «Grandfathered», hadde sitt gjennombrudd i såpeserien «General Hospital» i 1983, en rolle han ble Emmy-nominert for og ifølge People mottok 10.000 fanbrev i uken for.

