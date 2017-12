Hollywood-stjernen Laura Dern falt for 12 år yngre NBA-spiller

«Big Little Lies»-skuespiller Laura Dern (50) skal ha innledet et forhold til Baron Davis (38).

Ferske kyssebilder at paret har det siste døgnet dukket opp i en rekke amerikanske medier, deriblant Us Weekly.

Kilder som har sett de to sverme i Los Angeles, sier til bladet at paret ser ut til å hygge seg i hverandres selskap.

«Laura Dern og Baron Davis er NBAs hipster-par vi aldri visste at vi trengte», skriver NBA-nettstedet The Ringer.

Dern skilte seg i 2013 fra musikerektemannen Ben Harper (48), som hun har to barn med. De hadde da vært gift i åtte år.

Basket-veteranen Davis på sin side giftet seg i 2014 med en PR-agent. De to har to barn sammen, men forholdet endte i brudd i fjor.

Paret har ikke selv uttalt seg om romansen.

Laura Dern, kjent for klassikere som «Jurassic Park» og «Wild At Heart», har svært travle tider også karrieremessig. Ikke bare spiller hun i kinoaktuelle «Star wars: The Last Jedi» og prisbelønte «Big Little Lies», hun sto også på rollelisten i nye «Twin Peaks». 50-åringen har i tillegg spilt i en rekke andre TV-serier og filmer de siste, og hun har flere nye filmprosjekter på gang.