«Game of Thrones»-stjerne og Joe Jonas forlovet

Skuespiller Sophie Turner og artist Joe Jonas skal gifte seg. Begge delte bilder av forlovelsesringen på sosiale medier i helen.

Joe Jonas (28) er kjent som én av de tre brødrene i gruppen Jonas Brothers, mens britiske Sophie Turner (21) er blitt verdensstjerne de siste årene med rollen som Sansa Stark i TV-serien «Game of Thrones».

Søndag kveld norsk tid, delte Turner et bilde av sin ringprydede hånd over en manns, med teksten «Jeg sa ja», med sine 6,9 millioner følgere på Instagram. I bildet tagget hun Joe Jonas. Jonas delte det samme bildet med sine 6,4 millioner følgere, og skrev «Hun sa ja».

Paret skal ha datet minst siden november 2016, men de har holdt lav profil og sjelden vist seg ute sammen. De har aldri vist seg på rød løper sammen.

Jonas har tidligere vært kjæreste med blant andre Taylor Swift, Demi Lovato og Gigi Hadid. Joes bror Nick Jonas, som nå også er kjent som skuespiller i TV-serien «Kingdom», var raskt ute med å gratulere de nyforlovede:

«Ah! Gratulerer til broren min og min kommende svigersøster med deres forlovelse. Jeg elsker dere begge veldig høyt.» skrev han på Instagram.

SANSA STARK: Turner (t.v.) slik vi er vant til å se henne i «Game of Thrones», her med Maisie Williams som Arya i sesong 7. Foto: Helen Sloan/HBO

Jonas Brothers, som ble kjent gjennom ulike serier på Disney Channel, brøt opp i 2013. Joe Jonas er for øyeblikket vokalist i bandet DNCE, ifølge BBC.

Det er ikke lenge siden et annet «Game of Thrones»-par offentliggjorde sin forlovelse: Kit Harington som spiller Jon Snow og Rose Leslie som spilte Ygritte kunngjorde forlovelsen sin i The Times i september.

