En av de største stjernene i «Narcos» er svensk

I «Narcos» er Mathias Varela (37) midt i narkokrigen. I virkeligheten er han født og oppvokst i Stockholm.

Svenske Varela spiller rollen som Jorge Salcedo i den tredje sesongen av Netflix' suksesserie «Narcos».

Salcedo er Cali-kartellets sikkerhetssjef, som etter hvert blir informant for amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA).

37-åringens foreldre kommer fra Galicia i Spania, men han er født og oppvokst i Stockholm.

Varela har uttalt i et intervju med Entertainment Weekly at han så på de første sesongene som en hvilken som helst annen fan.

– Da jeg fikk rollen var det som å vinne i lotto. Jeg kunne ikke tro det, sier han.

Og lønnen er også bra, har han uttalt til King Magazine.

– Det du tjener som skuespiller i Sverige er ikke ille sammenlignet med mange andre steder. Men det er klart det ligger en helt annen økonomi bak internasjonale produksjoner, sier han.

Men det har ikke vært noen enkel vei til de store produksjonene, forteller svensken.

– Jeg hadde en rolle i en svensk såpeserie da jeg var 18-19, men kontrakten ble ikke forlenget. Så jeg måtte ta meg en vanlig jobb i åtte-ni år, sier han til Entertainment Weekly.

Vendepunktet kom med filmen «Snabba cash», hvor Varela fikk hovedrollen som Jorge Salinas – etter åtte auditionrunder.

– Regissøren må ha tenkt at jeg var virkelig ille. Men han endte opp med å gi meg rollen, sier Varela.

Deretter har han spilt i flere filmer, deriblant «En gång i Phuket» med Jenny Skavlan og «Assassin's Creed» med Michael Fassbender.

Etter sistnevnte film landet han altså den store rollen som Jorge Salcedo i «Narcos».

Varela forteller til TV 4 at det var slitsomt med åtte måneder innspilling i Colombia. Flere ganger måtte de spille inn scener med bevæpnede militære som holdt vakt rundt. Og familien til Varela måtte være hjemme.

– Det hadde bare blitt til at Daniella og min sønn hadde sittet hjemme og ventet på meg. Og så skulle jeg lest manus og sovet i fem timer før det var på'n igjen. Så vi tenkte det var bedre at de levde sitt liv her hjemme og at jeg kom tilbake når jeg var klar, sier han, ifølge Aftonbladet.