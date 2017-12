Disse kan vinne Golden Globe: «Big Little Lies» leder

Norge står uten vinnersjanser, Sverige har håp, mens TV-serien «Big Little Lies» er blant dem som kan vinne desidert mest.

Norge er snytt for vinnersjanse, men Sverige kan vinne det ettertraktede trofeet for beste fremmedspråklige film.

Svenske «The Square» er nominert til Golden Globe Awards, som på nyåret lar prisene drysse over årets beste filmer, TV-serier og skuespillere. «Thelma», som også er Norges Oscar-håp, står ikke på oversikten som ble kunngjort mandag ettermiddag.

Guillermo del Toros «The Shape of Water» har flest nominasjoner i filmkategoriene, hele syv, og er dermed den filmen som har størst sjanse til å ta storeslem. Den får norgespremiere 16. februar. «Three Billboards» og Steven Spielbergs «The Post» stiller begge med seks nominasjoner. Nolans «Dunkirk» fikk tre.

I TV-kategoriene er det «Big Little Lies» som stiller sterkest, med seks vinnersjanser.

KVINNEKLUBBEN: Shailene Woodley, Reese Witherspoon og Nicole Kidman i «Big Little Lies». Foto: , HBO Nordic

Christopher Plummer (87) kan vinne statuett for rollen i «All The Money In The World», som han overtok etter avskjedigede Kevin Spacey (58).

Handlingen i svenske «The Square» finner sted i Stockholm, der utstillingen med samme navn blir en oppvekker for besøkende om deres uselviske ansvar for menneskene rundt seg. Oppmerksomheten rundt utstillingen sender både museet og dets kurator inn i eksistensiell krise. Filmen er regissert av Ruben Östlund, med Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West og Terry Notary blant rolleinnehaverne.

Svenskene kan også skilte med å ha Alexander Skarsgaard (41) som nominert i kategorien «Beste mannlige birolle i TV-film eller miniserie» – for «Big Little Lies».

Sterkt innsats fra Moss



Skuespiller Elisabeth Moss stiller også sterkt i årets nominasjoner. Hun spiller hovedrollen både i de nominerte seriene «The Handmaid's Tale» og «Top of the Lake: China Girl», i tillegg til at hun spiller den kvinnelige hovedrollen i «The Square». Moss er nominert for rollen i «Handmaid's Tale»

Den kommende prisutdelingen 7. januar er den 75. i rekken og skal ha Seth Meyers som vert. De nominerte er gjerne et solid pekepinn for hvilke navn som kommer til å dukke opp på den aller gjeveste nominasjonslisten av alle gjennom året - Oscar-utdelingen, som arrangeres noen uker senere.

KOMMER TIL NORGE: Sally Hawkins og Ocatavia Spencer i «The Shape of Water» Foto: , Twentieth Century Fox

Nominasjonslisten:

Beste kvinnelige birolle på film:

Laurie Metcalf, «Lady Bird»

Allison Janney, «I, Tonya»

Mary J. Blige, «Mudbound»

Octavia Spencer, «The Shape of Water»

Hong Chau, «Downsizing»

Beste TV-serie, drama:

«The Handmaid’s Tale» (Hulu)

«Stranger Things» (Netflix)

«This Is Us» (NBC)

«Game of Thrones» (HBO)

«The Crown» (Netflix)

Beste TV-serie, musikal eller komedie:

«Will & Grace» (NBC)

«Master of None» (Netflix)

«Blackish» (ABC)

«SMILF» (Showtime)

«The Marvelous Mrs. Maisel»(Amazon)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie, musikal eller komedie:

Issa Rae, «Insecure» (HBO)

Alison Brie, «GLOW» (Netflix)

Pamela Adlon, «Better Things» (FX)

Frankie Shaw, «SMILF» (Showtime)

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)

Beste mannlige skuespiller i TV-serie, musikal eller komedie:

Aziz Ansari, «Master of None» (Netflix)

Anthony Anderson, «Blackish» (ABC)

Eric McCormack, «Will & Grace» (NBC)

Kevin Bacon, «I Love Dick» (Amazon)

William H. Macy, «Shameless» (Showtime)

WRESTLING: Alison Brie som Ruth i «Glow». Foto: Erica Parise , Netflix

Beste TV-film eller miniserie:

«Big Little Lies» (HBO)

«Feud: Bette and Joan» (FX)

«Fargo» (FX)

«The Sinner» (USA)

«Top of the Lake: China Girl» (Sundance)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-film eller miniserie:

Nicole Kidman, «Big Little Lies» (HBO)

Reese Witherspoon, «Big Little Lies» (HBO)

Jessica Lange, «Feud: Bette and Joan» (FX)

Susan Sarandon, «Feud: Bette and Joan» (FX)

Jessica Biel, «The Sinner» (USA)

Beste mannlige skuespiller i TV-film eller miniserie:

Robert De Niro, «The Wizard of Lies» (HBO)

Ewan McGregor, «Fargo» (FX)

Kyle MacLachlan, «Twin Peaks» (Showtime)

Geoffrey Rush, «Genius» (National Geographic)

Jude Law, «The Young Pope» (HBO)

NOMINERT: Både «The Handmaid's Tale» og Elisabeth Moss er nominert. Foto: George Kraychyk , Hulu/AP

Beste kvinnelige birolle i TV-film eller miniserie:

Laura Dern, «Big Little Lies» (HBO)

Chrissy Metz, «This Is Us» (NBC)

Ann Dowd, «The Handmaid’s Tale» (Hulu)

Shailene Woodley, «Big Little Lies» (HBO)

Michelle Pfeiffer, «Wizard of Lies» (HBO)

Beste mannlige birolle i TV-film eller miniserie:

Alexander Skarsgard, «Big Little Lies» (HBO)

David Thewlis, «Fargo» (FX)

Alfred Molina, «Feud: Bette and Joan» (FX)

David Harbour, «Stranger Things» (Netflix)

Christian Slater, «Mr. Robot» (USA)

Beste animasjonsfilm:

«Coco»

«Loving Vincent»

«The Breadwinner»

«Ferdinand»

«The Boss Baby»

KAN FÅ PRIS: «The Boss Baby». Foto: 20th Century Fox

Beste filmmanus:

«Lady Bird» (Greta Gerwig)

«The Shape of Water» (Guillermo del Toro and Vanessa Taylor)

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (Martin McDonagh)

«The Post» (Liz Hannah and Josh Singer)

«Molly’s Game» (Aaron Sorkin)

Beste originalmanus, film:

«The Shape of Water»

«Dunkirk»

«The Post»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

«Phantom Thread»

Beste fremmedspråklige film:

«The Square» – Sverige

«First They Killed My Father» – Kambodsja

«In the Fade» – Tyskland

«A Fantastic Woman» – Chile

«Loveless» – Russland

Se fjorårets Golden Globe-nominerte her:

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie, drama:

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale» (Hulu)

Caitriona Balfe, «Outlander» (Starz)

Claire Foy, «The Crown» (Netflix)

Maggie Gyllenhaal, «The Deuce» (HBO)

Katherine Langford, «13 Reasons Why» (Netflix)

Best mannlige skuespiller i film, komedie eller musikal:

James Franco, «The Disaster Artist»

Daniel Kaluuya, «Get Out»

Hugh Jackman, «The Greatest Showman»

Steve Carell, «Battle of the Sexes»

Ansel Elgort, «Baby Driver»

Beste mannlige birolle i film:

Armie Hammer, «Call Me By Your Name»

Richard Jenkins, «The Shape of Water»

Sam Rockwell, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Willem Dafoe, «The Florida Project»

Christopher Plummer, «All the Money in the World»

KONGELIG: Claire Foy er nominert for rollen som dronning Elizabeth i «The Crown». Foto: Robert Viglasky/Netflix

Beste originalmusikk:

«Remember Me», «Coco»

«This Is Me», «The Greatest Showman»

«Mighty River», «Mudbound»

«Home», «Ferdinand»

«The Star», «The Star»

Beste film:

«Call Me By Your Name»

«Dunkirk»

«The Post»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste film, komedie eller musikal:

«The Disaster Artist»

«Get Out»

«The Greatest Showman»

«I, Tonya»

«Lady Bird»

DOBBELNOMINERT: Både Tom Hanks og Meryl Streep er nominert for rollene sine i Spielberg-filmen «The Post» som kommer 12. januar. Fotyo: Niko Tavernise/20th Century Fox/AP



Beste kvinnelige skuespiller i filmdrama:

Jessica Chastain, «Molly’s Game»

Sally Hawkins, «The Shape of Water»

Frances McDormand, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Meryl Streep, «The Post»

Michelle Williams, «All the Money in the World»

Beste kvinnelige hovedrolle i film, komedie eller musikal:

Judi Dench, «Victoria & Abdul»

Helen Mirren, «The Leisure Seeker»

Margot Robbie, «I, Tonya»

Saoirse Ronan, «Lady Bird»

Emma Stone, «Battle of the Sexes»

Beste mannlige hovedrolle i filmdrama:

Timothée Chalamet, «Call Me By Your Name»

Daniel Day-Lewis, «Phantom Thread»

Tom Hanks, «The Post»

Gary Oldman, «Darkest Hour»

Denzel Washington, «Roman J. Israel, Esq.»

Beste filmregissør:

Guillermo del Toro, «The Shape of Water»

Martin McDonagh, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Christopher Nolan, «Dunkirk»

Ridley Scott, «All the Money in the World»

Steven Spielberg, «The Post»

Beste mannlige hovedrolle i TV-serie, drama:

Sterling K. Brown, «This Is Us» (NBC)

Freddie Highmore, «The Good Doctor» (ABC)

Bob Odenkirk, «Better Call Saul» (AMC)

Jason Bateman, «Ozark» (Netflix)

Liev Schreiber, «Ray Donovan» (Showtime)