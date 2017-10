Debra Messing: – De fleste lo av meg

«Will & Grace»-skuespiller Debra Messing (49) kjempet mot tårene da hun fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

– For å være ærlig, jeg turte aldri å drømme om at denne dagen skulle komme. Men jeg er sikker på at mamma gjorde det, sa en rørt og gråtkvalt Messing på talerstolen fredag. Daily Mail har lagt ut video av talen.

– Men nå kan jeg si at jeg for lengst har oppnådd mer enn jeg noensinne kunne drømme om, la hun til.

Messing, som ble superstjerne da «Will & Grace» gikk på lufta i 1998, og høstet Emmy-pris for innsatsen, er ydmyk overfor suksessen.

– Jeg vokste opp ved siden av en gård i Rhode Island. Min store drøm var å jobbe som skuespiller og en gang å få stå på scenen på Broadway i New York City. Vel, de fleste lo av meg og avfeide drømmene mine som barndomshobby. Men mamma tvilte aldri på at jeg skulle oppfylle drømmen, sa Messing foran kolleger og familie under den høytidelige seremonien.

49-åringen mistet moren sin for fire år siden.

STOLT: Debra Messing kysser stjernesymbolet. Foto: AFP

Messing, som nå har spilt på Broadway, forklarte at moren hennes kjøpte et lite rosa skilt til henne da hun var liten:

– Der sto det: Sikt mot stjernene og grip månen. Det var «corny», men det hang på soveromsveggen min, og jeg så på det hver dag. Og da jeg spaserte inn til audition for rollen som Grace, tenkte jeg: «Så det er sånn månen ser ut». Og det var sant. Det var et av mitt livs største høydepunkter, sa Messing – som beskrev stjernehederen som et mirakel.

– Tusen takk for denne enorme æren. Jeg trenger tid til å fordøye den. Det er så vakkert.

Med seg hadde skuespilleren kolleger fra «Will & Grace», deriblant Eric McCormack (54), og andre skuespillervenner.

KOLLEGER: Debra Messing og «Will & Grace»-kollega Eric McCormack. Foto: AP

Stolt tilskuer var også Messings 13 år gamle sønn Roman, som hun har med skuespiller og manusforfatter Daniel Zelman (50). Paret ble separert i 2011, men ikke skilt før i fjor.

«Will & Grace» ble tatt av lufta i 2006, men serien gjorde nylig comeback med sesong ni, der alle hovedrolleinnehaverne er gjenforent.

Det ble spilt inn nesten 200 episoder av «Will & Grace» fra 1998 til 2006. Serien, som ble sendt på TVNorge her til lands, har vunnet hele 16 Emmy-priser.

Når Messing nå har fått egen Hollywood-stjerne på ærverdige Walk of Fame, er det et resultat av en iherdig kampanje i regi av stjernens tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15–20 av disse ender opp med stjerne.

Messings stjerne er nr 2620 på den ærverdige gaten.