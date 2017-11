CNN: Åtte «House of Cards»-ansatte med sex-beskyldninger mot Kevin Spacey

Kevin Spacey (58) anklages nå for å ha skapt et «giftig» miljø på settet til Netflix-serien i form av sex-trakassering og overgrep.

Det har stormet rundt Oscar-vinneren Spacey de siste dagene. Det hele begynte da skuespilleren Anthony Rapp forrige uke beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha forgrepet seg på ham da Rapp var 14 år, i 1986.

Kevin Spaceys reaksjon: – Velger å leve som en homofil mann

Like etter ble det klart at «House of Cards» setter punktum etter neste sesong, noe som skal ha vært planlagt lenge før de nye skandaleoppslagene. At innspillingen av den siste sesongen deretter fikk en bråstopp på ubestemt tid, skapte større nysgjerrighet.

Kevin Spacey: – Mange kaller meg bare «Mr. President»

Nå melder CNN at turbulensen rundt Spacey også angår «House of Cards»-direkte. Nyheten kommer timer etter at det ble klart at Spacey tar skuespillerpause. Åtte nåværende og tidligere ansatte i den prisbelønte serien uttaler til TV-kanalen at hovedrolleinnehaver Spacey jevnlig har utsatt andre på arbeidsplassen for seksuell trakassering.

Alle åtte ønsker å være anonyme, i frykt for å skade karrieren. CNN opplyser at anklagerne i hovedsak er unge menn. En av dem, en tidligere produksjonsassistent, hevder at Spacey forgrep seg på ham under innspillingen av en av de aller første sesongene.

HOVEDROLLER: Kevin Spacey og Robin Wright i rollene som Frank og Claire Underwood i House of Cards. Foto: Netflix

Spacey skal ellers ifølge anklagerne ha befølt kollegene uten deres samtykke og kommet med grove kommentarer.

ABC News melder at det allerede for fem år siden skal ha blitt klaget på Spaceys oppførsel på settet, og at de involverte den gangen skal ha kommet frem til en minnelig løsning.

«House of Cards»-stjernen selv har ikke kommentert de ferske påstandene fra kollegene.

Anmeldelsen av sesong 5: «House of Cards» er great again!

Mister trofé

Skuespillerveteranen skulle etter planen få overrakt International Emmy Founder Awards 20. november, men Emmy-akademiet bestemte tidligere i uken å trekke denne prisen tilbake i kjølvannet av anklagene mot Spacey.

Etter at Rapp kom med sine anklager, har også den meksikanske skuespilleren Roberto Cazazos (35) fremsatt anklager mot Spacey. Det samme har dokumentarfilmskaperen Tony Montana, som skal ha vært i 30-årene da han i 2003 angivelig fikk uønsket oppmerksomhet av stjernen.

Kevin Spacey i 2015: – Blir fortsatt nervøs

Spacey var raskt ute med beklagelse på Twitter da Rapp fremsatte sine påstander. Han har siden fått kritikk fra flere hold for å «skjule seg under regnbuen» ved å velge nettopp denne anledningen til å stå frem som homofil. Han refses også for å avlede oppmerksomheten fra sakens kjerne ved å reagere som dette:

«Jeg har stor respekt for og beundrer Anthony Rapp som skuespiller. Jeg er forferdet over å høre historien hans. Jeg husker ærlig talt ikke episoden, det ville vært mer enn 30 år siden. Men hvis jeg har oppført meg som han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som måtte ha vært dypt upassende, forfyllet oppførsel, og jeg beklager følelsene han beskriver som han har båret med seg alle disse årene».