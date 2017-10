«Buffy»-stjerne arrestert for vold

Skuespiller Nicholas Brendon er igjen i konflikt med loven. Denne gangen er han anklaget for å ha utøvd vold mot kjæresten.

Mannen som er mest kjent for å ha spilt noe tafatte Xander Harris gjennom sju sesonger av «Buffy – vampyrenes skrekk», er igjen arrestert.

Har du lest: «Buffy»-skuespiller døde brått

11. oktober skal han ifølge TMZ og E! News ha vært på et hotell i Palm Springs, hvor personalet ringte politiet etter at Brendon under en krangel angivelig dro kjæresten kraftig i håret.

Ifølge det offentlige arrestasjonsdokumentet fra Palm Springs Police Department, ble Brendon arrestert i ni-tiden på kvelden 10. oktober, og registrert i systemet i 03-tiden den natten.

Les også: «Buffy»-stjerne arrestert

PÅ FEST: Nicholas Brendon på en boklansering i West Hollywood i februar 2009. Foto: Araya Diaz , AFP

Han er anklaget for to forseelser: For å ha påført kroppslig skade i nære relasjoner og for å ha brutt et besøksforbud. Han ble løslatt mot en kausjon på 50.000 dollar, eller rundt 400.000 kroner, 12. oktober. Rettsdatoen er satt til 28. november.

Arrestert flere ganger

Dette er langt fra første gangen skuespilleren havner i bråk:

Mer om TV-stjerner: «Angel» innrømmer utroskap

I 2014 ble han arrestert i byen Boise i Idaho i USA for å ha skapt bråk på et lokalt hotell. Da ble han anmeldt for to forseelser: For å ha skadet eiendom med forsett og for å ha gjort motstand mot politibetjenter.

Året etter ble han arrestert i Saratoga Springs i New York etter angivelig å ha forsøkt å kvele kjæresten under en krangel.

Fikk du med deg: «Veronica Mars»-stjerne om depresjonen: – Følte meg verdiløs

Før det skal han ha blitt arrestert tre ganger tidligere i 2015 og sjekket seg frivillig inn ved en rehabiliteringsklinikk i juni for å la seg behandle for rusmisbruk, depresjon og alkoholisme.

Han stilte også opp til innspilling av TV-programmet «Dr. Phil» 26. august det året for å snakke om psykisk helse og avhengighet, men skal ha forlatt settet under opptak.

Mer å lese: Slik gikk det med skuespillerne fra «Alene hjemme»

De siste årene har Brendon blant annet vært å se som Lee McHenry, voldtektsforbryter i legeserien «Private Practice» og mer nylig som en FBI-analytiker i «Criminal Minds». Men for mange vil han alltid være Xander Harris i TV-serien om vampyrjegeren Buffy, spilt av Sarah Michelle Gellar.