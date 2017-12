Suksesserien «Big Little Lies» med ny sesong

HBO-serien skulle egentlig ta til takke med en sesong. Men nå har skaperne ombestemt seg og annonserer at «Big Little Lies» returnerer til skjermen.

Miniserien med blant annet Reese Witherspoon, Nicole Kidman og Zoe Kravitz i hovedrollene, er en krim basert på bok skrevet av Liana Moriarty.

Handlingen til den kritikerroste serien er satt til riksmannstrøket Monterey på den amerikanske vestkysten hvor vi i første sesong følger en rekke familier som blir involvert i et mord.

Ifølge HBO skal den andre sesongen, i likhet med den første, handle om løgner, vennskap, skjørheten ved ekteskap og barneoppdragelse.

– Jeg er begeistret for å være tilbake med dette talentfulle teamet. Det gir oss muligheten til å gå dypere inn i livene til disse spennende og innviklede Monterey-familiene og bringe flere av historiene deres til publikum, forteller Witherspoon, som både spiller i serien og er med på produsentsiden, ifølge The Guardian.

Selv om serien trillet 4 terningkast av VGs anmelder, var den en av de store vinnerne under Emmy-utdelingen tidligere i år. Den mottok prisen for blant annet «beste miniserie», «beste regi» og Nicole Kidman fikk «beste kvinnelige skuespiller» for sine prestasjoner i serien.

Sesongen skal gå over syv episoder, men det er ikke kjent når den kommer på skjermen. Mens det sies av de fleste skuespillerne vil forsette, skal regissøren byttes ut.

Forrige sesong ble regissert av Jean Marc-Vallée, men denne gangen er det britiske Andrea Arnold som har fått i oppgave å sette handlingen til liv. Hun står blant annet bak «Fish Tank», «Red Road» og «American Honey».