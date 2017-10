George Bush Sr. beklager etter anklager om sextrakassering

Skuespiller Heather Lind (34) sier den tidligere presidenten ikke tok henne i hånden, men på langt mer upassende steder.

Lind og Bush senior møttes for fire år siden i forbindelse med promoteringen av filmen «Turn: Washington's Spies», hvor Lind spilte en av rollene.

I en lengre Instagram-post, i etterkant av overgrepsskandalene rundt Harvey Weinstein, har Heather Lind nå skrevet om episoden.

«Da jeg fikk sjansen til å møte George H.W. Bush for fire år siden (...) sextrakasserte han meg da jeg poserte for et lignende bilde som dette. Han tok meg ikke i hånden. Men han tok på meg bakfra, mens han satt i rullestolen med kona Barbara Bush på den andre siden. Han fortalte meg en drøy vits», skriver Lind.

Hun fortsetter:

«Så, mens vi ble fotografert, tok han på meg igjen. Barbara himlet med øynene som om hun sa «ikke igjen», og hans livvakt sa at jeg ikke burde ha stilt meg ved siden av ham når bildet skulle tas.»

Hun har senere slettet Instagram-posten, skriver New York Post.

En talsperson for George Bush den eldre, som nå er 93 år gammel, kommer med innstendige beklagelser med forbehold.

«President Bush ville aldri – under noen omstendigheter – med vilje bringe noen i forlegenhet. Han beklager innstendig hvis hans forsøk på humor støtte frøken Lind», heter det i uttalelsen, gjengitt av Daily Mail.

hverken New York Post eller Daily Mail har fått ytterligere kommentarer fra Heather Lind.

Lind spilte rollen som Anna Strong i serien «Turn: Washington's Spies», som har gått på TV-kanalen AMC i USA.