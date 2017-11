Geir Børresen fyller 75 år: – Du verden så gøy jeg har hatt det

Barne-TV-veteranen synes det er stas å være pensjonist og priser seg lykkelig over å ha helsen i behold.

De som var barn på 80-tallet har nok et forhold til Børresen som «Labbetuss», mens de som var barn tiåret etter husker ham best som Max Mekker i «Sesam Stasjon». Og apropos blå barnefigurer, samme mann står bak smurfelåtene fra 1978–1993.

Torsdag feirer Børresen sin 75-årsdag, og er midt i bursdagsgavene fra kona Wenche når VG ringer.

– I dag var det en deilig følelse. Jeg har hatt mange tanker om å bli 75 år som går på at jeg er innmari heldig, forteller han.

Visste du? Tre myter du kan knuse om barne-TV

SMURFE-GEIR: Børresen stilte opp i smurfedrakt i forbindelse med at han ga ut sin siste smurfeplate i 2003. Foto: Paal Audestad , VG

Maler under vann

For tolv år siden fikk Børresen operert inn et kunstig kne, men det har ikke stoppet ham fra å stå på slalåm, rulleskøyter eller turer i marka.

– Jeg er veldig glad. Mange blir satt tilbake med proteser, men du verden så gøy jeg har hatt det. Kneet står det veldig bra til med, forteller han.

Det er år siden Børresen pensjonerte seg, og nå er det store fokuset på maling og kunst.

– Min store glede var da jeg endelig begynte å male bilder under vann. Det er min store drøm. Det er leken min, forteller 75-åringen som har holdt flere utstillinger med bildene sine.

Husker du? Dansende kjønnsorgan i svensk barne-TV

MAX MEKKER: Geir Børresen var mest kjent på 90-tallet som stor og blå på barne-TV. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

Skriver dagbok hver dag

For åtte år siden bestemte barne-TV-profilen seg også for å skrive dagbok hver eneste dag for å dokumentere livet som pensjonist.

– Jeg ville se hva jeg drev med som pensjonist. Jeg har skrevet hver dag bortsett fra to dager. Det er fantastisk! Det er lite filosofi, mer hva jeg driver med. Det er veldig moro, sier Børresen.

Torsdag var det opp tidlig, og både kona og datteren i nabohuset har hengt opp det norske flagget til ære for jubilanten. Festlighetene finner sted på Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, og der blir det både fakler, tapas og bildekavalkade, avslører Børresen. Til feiringen er 51 gjester invitert.

– Men først skal jeg ut å strø innkjørselen. Her er det hålke!

Les også: Beatles-hits blir barne-TV-serie