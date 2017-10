«Game of Thrones»-skuespiller døde

Den britiske skuespilleren Roy Dotrice ble 94 år gammel.

Dotrice døde i sitt hjem i London mandag, skriver Variety.

Han var sist å se i andre sesong av «Game of Thrones» i rollen som Wisdom Hallyne, og det var ikke første gang han samarbeidet med av skaperen av «Game of Thrones»-universet, George RR Martin. Dotrice lagde lydbøker for serien «A Song of Fire and Ice».

Han debuterte på skjermen allerede i 1957 med TV-filmen «The Adventure». En av hans mest kjente roller er den som Leopold Mozart, komponist og far til den mer kjente Wolfgang Amadeus Mozart i Oscar-vinneren «Amadeus» fra 1984.

Dotrice er også å finne i Guinness Rekordbok. Han er nemlig den skuespilleren som har stemmen til flest rollefigurer i en lydbok: Intet mindre enn 224 rollefigurer har han stemmen til i den første «Game of Thrones»-boken, som tar 33 timer å høre gjennom.

Variety skriver også at han havnet i Guinness Rekordbok etter å ha spilt John Aubrey i enmannshowet «Brief Lives» ikke mindre enn 1 782 ganger.

Han vant også den prestisjetunge teaterprisen Tony-prisen for Broadway-stykket «A Moon for the Misbegotten». Før han ble skuespiller deltok han i britiske Royal Airforce under 2. verdenskrig, og ble holdt i tysk fangenskap fra 1942 til 1945.