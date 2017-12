«Game of Thrones»-stjerne avslører når sesong åtte kommer

Mens HBO-toppene ikke har villet si noe om når den åttende og siste sesongen av «Game of Thrones» slippes, letter nå Sophie Turner, som spiller Sansa Stark på sløret.

– «Game of Thrones» kommer i 2019, sier skuespilleren i et intervju med Variety.

I juni fortalte HBOs programdirektør Casey Bloys på en TV-overført pressekonferanse at tidspunktet for sesong åtte var avhengig av hvor mye tid forfatterne trengte - og i neste rude hvor lang tid innspillingen ville ta for å oppnå best mulig resultatet.

SANSA: Slik vi kjenner Sophie Turner som Sansa i Game of Thrones-serien. Foto: Helen Sloan , AP

Men det som ifølge nettstedet Polygon er klart, er at den åttende sesongen bare vil bestå av seks episoder. Det er den korteste sesongen i «Game of Thrones»-historien. Men til gjengjeld vil hver episode være på 90 minutter. Dermed blir sesong åtte like lang som de tidligere epiodene i antall minutter.

Samtidig planlegger HBO å gjøre alt de kan for at ingen skal finne ut av hvordan det går før i 2019.

I et intervju med Jimmy Kimmel fortalte skuespilleren bak Jon Snow, Kit Harington, at de spilte inn falske scener til sesong syv for å lure paparazziene.

– Vi satte sammen folk i situasjoner når vi visste at paparazziene ville være omkring, slik at de skulle ta bilder for å legge ut på internett, slik at folk trodde at de visste hva vi gjorde, sier han.

Harington forteller at han selv var med i tre falske scener, og at de brukte omtrent fem timer på hver.

TV-serien er som kjent basert på bokuniverset skapt av George R. R. Martin: «A Song of Ice and Fire». Så langt har det kommet fem bøker i serien siden 1996, og den siste kom i 2011.

Sesong 7 har vært den store «pay off»-sesongen der alle brikkene så møysommelig stilt opp i de foregående, endelig klasket sammen. Resultatet har vært ny seerrekord for HBO: Nær 11 millioner amerikanere har benket seg for å følge dragefesten