Forholdet røk for «Farmen»-Kristian

Kristian Krubel Djupnes (21) er nysingel, men tviler på at han vil bli nedrent av friere som har sett ham på TV.

Kristian hadde nettopp fått seg kjæreste da han flyttet inn på gården i Arendal i sommer og betrodde til VG at han så for seg mulig samboskap da «Farmen»-innspillingen var ferdig.

Men sånn gikk det altså ikke.

– Det er slutt, så det blir ikke noe flytting på meg, sier Kristian, som kommer fra Harstad, men bor på Gjøvik.

– Vi har pratet ut og kommet frem til at det beste for begge parter er bare å være venner. Det var vi før vi ble sammen også. Selv er jeg veldig tilfreds med sånn det er nå.

– Har TV-innspillingen hatt noe å si for bruddet?

– Tja, det vet jeg ikke. I så fall virket det positivt inn på den måten at vi fikk en sunn pause fra hverandre etter å ha vært litt intenst sammen. La oss si at det var et prøveprosjekt som ikke gikk helt etter planene. Nå er vi begge fornøyd med at det er avklart.

HISSIG: Kristian har temperament og sier fra skikkelig når han først tenner. Foto: Lise Skogstad , VG

Kristian og de andre i «Farmen» følges av flere hundre tusen TV-seere, men 21-åringen forsikrer at han ikke har fått henvendelser fra damer.

– Jeg ser ikke for meg at jeg skal bli nedringt av friere, nei, sier han leende og legger til:

– Da blir jeg overrasket i så fall, men ikke nødvendigvis negativt. De som eventuelt er interessert, må vite at de møter en person med mange positive meninger, men med en stil som kanskje ikke er helt 2017, sier Kristian, som jobber som frilans avløser og flere ganger er kåret til norgesmester i kumelking.

Før han flyttet inn på «Farmen»-gården, forklarte Kristian til VG at han ikke kom til gjøre noe under innspillingen uten å ha baktanker. Han informerte også om at han kom til å være «slu», og at han ikke var med for å få venner for livet.

– Slu var kanskje ikke helt rett ord å bruke, men det er sant at alt jeg gjorde der inne, hadde en hensikt. Jeg har ikke utnyttet noen, men det å komme godt overens med folk, er også en taktikk. Jeg er positivt overrasket over at det funket.

Allerede første dagen sjarmerte Kristian de andre i så stor grad at han ble valgt til den aller første storbonden.

– Egentlig hadde jeg ikke regnet med at folk skulle synes jeg var såpass trivelig, humrer han.

21-åringen utelukker heller ikke at han har fått venner for livet.

– Det er absolutt noen av dem jeg ønsker å ha mer kontakt med, så får vi se når ting har skranglet seg til.Ingen vet hva livet vil by på senere.

Kristian er fornøyd med sånn han fremstår på skjermen.

– Jeg kjenner meg selv igjen.

Søndag fikk TV-seerne se Kristian lekse opp for Halvor Sveen (47) over middagsbordet.

– De som vet hvor sint jeg kan bli, vil ikke påstå at jeg var spesielt sint. Jeg mistet ikke hodet helt, men jeg var opptrekt og sa klart fra. Når jeg først føler for å slå i bordet, så gjør jeg det skikkelig. Da er det som regel ikke mer å diskutere etterpå. Men jeg er ikke opptatt av å være uvenner med folk, sier «Farmen»-håpet.

