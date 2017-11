TV 2 klippet bort Amalies «Farmen»-kollaps

Amalie Snøløs (21) besvimte og hadde to legebesøk på gården – uten at TV-seerne har fått vite om det.

Birkeland-kvinnen er storbonde denne uken, noe som viser seg å bli en krevende oppgave. Flere av de andre deltagerne vender seg mot 21-åringen og kritiserer lederstilen hennes.

TV-seerne får innblikk i solide intriger blant deltagerne, og den ene etter den andre beskylder hverandre for løgn. De er nå i uke syv.

– Det blir en tøff uke, en av de tøffeste ukene for manges del, forteller Amalie til VG.

Selv om hun var stolt over at Bjørn-Erik Fatnes (22) valgte henne til storbonde da han selv røk ut, var Amalie redd for å gå på en ny smell. Tidligere i innspillingen – i uke fire – skjedde det nemlig en episode som hun oppfattet som ganske dramatisk.

TÅREVÅTT: Amalie brister sammen i gråt når hun få brev hjemmefra i mandagens epsiode. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Amalie jobbet med matlaging på kjøkkenet og kuttet seg i fingeren. Frem til da hadde 21-åringen slitt veldig med søvnmangel.

– Jeg var veldig redusert, og følte meg sliten og dårlig. Da jeg kuttet meg i fingeren, gikk jeg ut for å skylle av blodet. Plutselig ble jeg svimmel.

Eunike Hoksrød (39) ba så Amalie gå inn og sette seg ned. Inne reagerte Tom Evensen (42), som da fortsatt var på gården, på at Amalie var likblek. Han ba henne legge seg ned på sofaen. Men så langt kom hun ikke.

Amalie segnet om på gulvet.

– Det var skremmende. Jeg har aldri besvimt før i hele mitt liv. Det å ligge og skjelve på gulvet og ikke vite hva som skjedde, var veldig spesielt.

MODELLHÅP: Amalie Snøløs (21) har fått modellkontrakt etter «Farmen». Her under et møte med VG i forrige uke. Foto: Mattis Sandblad , VG

Geir Magne Haukås (46) og Tom ilte til, og det røde flagget ble heist.

– Jeg er så glad for at de to var der og tok vare på meg. Legen ble tilkalt – to ganger. Det første legebesøket ble filmet, men ikke det andre, forklarer Amalie.

Hverken hendelsen med kuttet, besvimelsen eller legebesøket er blitt vist på TV. Heller ikke at Amalie var sengeliggende i mer enn to dager.

– Det hadde vært fint om de kunne vist det. Jeg synes jo det er rart at det er utelatt. Kanskje folk hadde fått litt mer forståelse for min rolle, og for at jeg var redusert den uken Halvor (Sveen (47), red.anm.) var storbonde. Jeg var ikke lat, sier hun .

– Samtidig er det greit. De skal jo lage god TV-underholdning, sier Amalie, som presiserer at hun følte seg godt ivaretatt av produksjonsteamet.

TV 2: – Ikke plass

Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, opplyser til VG at deltagerne filmes 11 timer hver dag i totalt 11 uker.

– De tre timene som vises på TV hver uke, er et sterkt komprimert utvalg av hendelser som finner sted i dette tidsrommet. Det er dermed naturlig at mye av det som skjer på «Farmen», ikke kommer på TV, sier Iversen og legger til om den aktuelle hendelsen:

– Amalie følte seg litt dårlig denne uken og fikk tilsyn av lege, som ikke vurderte situasjonen som alvorlig. Hun kom seg etterpå, og dette var en av de mange hendelsene som det ikke var plass til på skjermen.

– Hvor vanlig er det at hendelser der der det røde flagget blir heist, ikke vises på TV?

– Det skjer av og til, men er ikke vanlig, svarer Iversen.

HEFTIG: Geir Magne Haukås og Eunike Hoksrød i krangel foran storbonden i kveldens episode. Foto: SKJERMBILDE,TV 2

Konkret hva legen sa til henne, ønsker ikke Amalie å utdype, men livsstilen på gården kombinert med lite søvn, får skylden for at det gikk som det gikk.

– Jeg var redd for at jeg skulle få en ny knekk da jeg selv ble storbonde, med alt det presset det medførte, forteller 21-åringen, uten å røpe hva som skjer utover i uken.

I mandagens episode tar Amalie til tårene når hun får brev hjemmefra.

– Ja, da rant det over. Det var godt å få tømt seg litt. Nettopp den uken kjente jeg spesielt på savnet etter dem som er glad i meg, og som kjenner meg ordentlig godt. Det var så mye prating på gården på det tidspunktet, og jeg visste at folk løy til meg, sier Amalie.

