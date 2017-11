Tissemysterium i «Farmen»: TV 2 klippet ned Halvors raserianfall

Halvor Sveen (47) mener det er veldig bra at han ikke tok den eventuelle synderen på fersken. Han tror nemlig fortsatt at det var mennesketiss i sengen hans.

– Ingen katt har så stor blære at den kan pisse så mye. Jeg har sett gaupepiss. Selv en gaupe pisser ikke så masse, sier Halvor til VG.

– Det luktet ikke kattepiss heller, selv om jeg ikke er en som går rundt og lukter på kattepiss, flirer «Farmen»-kjendisen.

I kveldens episode tente rendølingen på alle plugger da han fant en stor, våt flekk i sengen. Han bannet og kjeftet og var overbevist om at dette var «folkepiss».

Men det raseriet TV-seerne fikk servert, var bare en liten smakebit på hvor sint 47-åringen egentlig var. TV 2 har valgt å klippe bort det verste utbruddet.

– Min første tanke var at en av de andre hadde tatt vare på tissepotten til Geir Magne og tømt en stor del av innholdet i sengen min. Det var rent gjennom dyna og flere centimeter ned i madrassen. Jeg sa til de andre flere ganger at hadde jeg kommet inn på rommet og sett noen pisse eller helle piss i sengen min, uansett om det var en kvinne eller mann, så måtte vedkommende bli hentet med ambulanse. Det står jeg for, sier Halvor til VG.

– Så jeg er veldig glad for at jeg ikke tok den personen på fersken. Det ville ikke vært bra, legger han til.

Uttalelsen om ambulansen, Halvors tordentale rundt kjøkkenbordet og hans mistanke om at det var Geir Magne Haukås' urin som hadde havnet i sengen, ble ikke vist i episoden.

Halvor tror at den eller de som eventuelt serverte en så særdeles dårlig spøk, ikke turte å innrømme det når de så hvor sint han ble.

– Det var det sinteste jeg var inne på «Farmen». Reaksjonen min var så heftig for de andre at ingen av dem turte å stå frem med hva som egentlig hadde skjedd. Det er greit at det er en realityserie, men en viss dose folkeskikk må man kunne forvente.

VG har tidligere i sesongen vært i kontakt med flere andre deltagere, også blant dem som har forlatt gården, som mener at Halvors sinneutbrudd ofte er blitt klippet bort gjennom sesongen. Det stiller mange seg undrende til, uten at de ønsker å stå frem med navn.

Halvor kjenner seg ikke helt igjen i at han han er blitt fremstilt roligere enn han er. Han innrømmer imidlertid at han tente da jentene hadde spist opp restemat han selv hadde håpet å få smake på, og han forklarer at han kløp Geir Magne Haukås (47) veldig hardt i hånden en gang.

– Men ellers har de vist meg sånn jeg var på gården. Likevel – når det gjelder raseriet rundt tisset i sengen, kunne TV 2 gjerne ha vist mer på TV. Jeg står for alt jeg sa. Jeg har snakket med veterinær etterpå og forklart hendelsen. Han sa også at det er helt uaktuelt at en katt kan pisse så mye. Men jeg har selvsagt ikke bevis og kan ikke skylde på noen, sier Halvor og påpeker at nylig hjemsendte Karianne Amlie Wahlstrøm (26) hadde sovet i sengen en uke uten at noen katt hadde tisset der.

– Aller helst ville jeg fått analysert flekken mens vi var inne på gården. Nå er det like greit at det forblir et mysterium hva som skjedde.

TV 2 uforstående



Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen» i TV 2, sier til VG at kanalen og produsentene ikke kjenner seg igjen i at den aktuelle hendelsen er blitt klippet drastisk ned.

– Det er ikke tatt bort vesentlige ting, sier Iversen.

Han avviser for øvrig at Halvor har fått særbehandling gjennom innspillingen.

– Halvor er ikke blitt behandlet mildere enn andre i produksjonen, sier Iversen.

Ukens storbonde, Eunike Hoksrød (39), ler når VG ringer og spør om tisseepisoden.

– Jeg er så sjokkert over at Halvor kan tro at noen setter seg på huk og tar av seg buksa og tisser i sengen hans. Selv er jeg truende til veldig mye, men jeg kunne aldri gjort det. Han var så sint at han duret, sier Eunike.

Eunike hevder at kattene likte å tisse i nettopp den sengen den første uken på gården, men at de siden har vært nøye på å holde døren stengt.

Amalie Snøløs (21) sier i kveldens episode at hun kan ha hatt noe av skylden ved å glemme å lukke døren til soverommet.

– Men jeg har ikke noe å innrømme. Jeg har ikke tisset i noens seng eller tømt tiss i den heller. Jeg har skyld fordi jeg glemte å lukke døren til rommet til Halvor, og da har kattene gått inn dit, sier hun til VG og bekrefter Eunikes opplysninger om at kattene tisset i sengen da Line Suomailainen (55) sov der.

Også Kristian Krubel Djupnes (21) og Camilla Cox Barfot (31) blånekter i episoden for å ha hatt noe med sengevætingen å gjøre.