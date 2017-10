Tårevått i «Farmen»: Sendte bestevennen ut

Geir Magne Haukås (46) har hatt stålkontroll på følelsene frem til nå, men da Tom Evensen tapte tvekampen, rant det over.

Det knyttet seg stor spenning til hvem Geir Magne ville utrope til andrekjempe. Valget falt på Tom Evensen (42), som han har delt rom med helt fra start. Geir Magne har tidligere omtalt Tom som sin aller beste venn på gården.

Geir Magne skaper bølger: – Jeg er ingen prest

Likevel ble det oppgjør mellom de to. Geir Magne forklarer til VG at han ikke hadde noe annet alternativ enn å velge Tom:

– Jeg satt igjen med norgesmester i slegge, Halvor, som hadde slått fem nagler ned på 40 sekunder – og Kristian, som hadde demonstrert gjennom øksekast at han var skummel. Jeg visste at Kristian ville valgt tautrekking. Dermed hadde jeg to valg. Skulle jeg gå for Kristian eller Halvor, eller skulle jeg ta en jeg trodde jeg kunne slå og ha en sjanse til å komme tilbake. Jeg tror nok Tom hadde valgt meg også, om han var førstekjempe.

Det er ikke Tom helt sikker på.

– Det er vanskelig å si. Men hadde jeg valgt Halvor, hadde han drept meg i slegge. Kanskje Kristian også. Så jeg bebreider ikke Geir, sier Tom til VG.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OPPRØRT: Tom var oppgitt over seg selv etter å ha bommet på to øksekast. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Tom valgte øksekast som kampgren, men klarte altså ikke å slå kompisen. TV-seerne ble vitne til både bønn til høyere makter og saftige bannegloser.

– Helvete! ropte en fortvilet Tom da slaget var tapt.

– Skandale

Til VG forklarer andrekjempen at han var mentalt sliten etter døgnet på kjempehytta.

– Prestasjonsmessig var det som skjedde, en skandale. Jeg tapte ikke med gode følelser.

Det siste døgnet var det tøffeste for Tom på «Farmen». Da han satt alene før tvekampen, tillot læreren fra Åsmarka seg for første gang å tenke på kona og de tre barna hjemme.

– Plutselig kom de så nær. Frem til da hadde jeg vært knallhard mot meg selv og distansert meg fra de hjemme. Men nå måtte jeg tenke på hva som betyr mest i livet. «Farmen» egner seg mer for single enn for fedre og mødre, men jeg angrer likevel ikke. Det var et eventyr, mitt livs beste opplevelse med unntak av det å bli pappa, sier Tom.

Geir Magne om brorens brå død: – Kommer aldri over det

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GRÅT: Geir Magne brast ut i tårer etter at han hadde vunnet øksekampen. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Både Tom og Geir Magne tok til tårene. For Geir Magne var det nemlig ikke en udelt glede å vinne.

– Det var med veldig blandede følelser. For første gang fikk seerne se meg tørke tårene. Jeg hadde en veldig stor klump i halsen, sier Geir Magne, som slett ikke tok seieren for gitt.

KLEM: Tom og Geir Magne etter tvekampen. Foto:¨SKJERMBILDE, TV 2

– Jeg var veldig usikker på Toms styrke og tenkte at hvis han valgte tautrekking, så kunne han vinne. Tom er ganske mye tyngre enn meg.

Ned ti kilo



Tom hadde gått ned hele ti kilo i løpet av de fem ukene på gården.

– Hadde jeg fått litt mer å spise, ville jeg nok valgt tautrekking, men jeg hadde nesten ikke spist på 30 timer. Jeg hadde lite energi, forklarer 42-åringen.

Eunike: Derfor blottet hun brystene



Geir Magne skjønner dem som mener at hans andrekjempevalg står i kontrast til mottoet han hevder konsekvent å følge, nemlig at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

– Ja, det er åpenbart et dilemma, men jeg hadde ingen gode alternativer. Sånn blir det på «Farmen». Relasjoner som ikke har brukt lang tid på å etableres, oppløses.

De to rivalene er imidlertid gode venner i dag og er i kontakt nesten daglig.

– Geir Magne er en veldig hyggelig mann, som har mange flere sider enn de som vises på TV, sier Tom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SPENTE: Bak f.v.: Eunike Hoksrød, Camilla Cox Barfot, Halvor Sveen, Kristian Krubel Djupnes, Amalie Snøløs og Karianne Amlie Wahlstrøm. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«Farmen»-Karianne: – Helt krise

Lofotingen var fullstendig klar over at flertallet av de andre deltagerne helst hadde sett at det var han som røk ut.

– Da jeg gikk ned fra kamparenaen, visste jeg at jeg kom til å bli en forvillet sau blant ulveflokken. Og det ble veldig tungt og vanskelig for meg. Jeg var ensom på gården etter at både Trym og Tom var ute – det var de som var mine venner.

Geir Magne om Eunikes puppestunt: – Fortsatt respektløst

(Artikkelen fortsetter under bildet)

INTENST: Tom Evensen og Geir Magne i skjebnekamp. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Holdt masken: Ble ordentlig sint etterpå

Nye inn

Mandag kveld melder fire utfordrere sin ankomst på gården: Bjørn-Erik Fatnes (22) fra Oslo, Karoline Røed (30) fra Løten, Liv Rannveig Tørstad (33) fra Valdres og Thomas Ravi Håland (39) fra Sæbøvågen.

Nysgjerrig? Se bilder av de fire her