Sunniva ute av «Farmen»: – Håpet kanskje Amalie skulle få en mer overlegen seier

Sunniva Dorotea Thorsens farmor ble dødssyk mens hun fortsatt var på gården, tapet i kveldens tvekamp beskriver hun derfor som så todelt som man kan få det.

Sunniva Dorothea Thorsen (30) var for andre gang i tvekamp denne sesongen. For tre uker siden sendte hun hjem Line Suomalainen, og denne uken ble hun andrekjempe igjen.

– Det var blandede følelser å bli valgt igjen, men jeg var forberedt på det, forteller hun.

Den tredje uken på gården ble spesielt tøff for Sunniva.

TAPTE: Sunniva Dorotea Thorsen måtte reise hjem fra «Farmen» Foto: Alex Iversen , TV 2

– Farmoren min hadde blitt alvorlig syk. Jeg snakket mye med de andre deltagerne om at jeg slet med motivasjonen, forteller hun.

Derfor var hun forberedt på at hun kunne bli valgt som andrekjempe. Da hun ble det, bestemte hun at hun ville kjempe mot Amalie Snøløs (21) i øksekast. Hun forteller at hun ikke trodde hun ville klare å hanskes med motstanderen i noen annen gren.

– Det var en veldig jevn kamp, og veldig spennende. Jeg følte jeg hadde en fot på Farmen og en fot hjemme. Jeg hadde 1000 tanker i hodet, forteller hun.

Fikk du med deg? Derfor ble «Farmen» for tøff for Thale

– Hadde håpet Amalie skulle være litt bedre



Farmen har vært en stor drøm lenge, forteller Sunniva, men sånn som situasjonen var hjemme ble oppholdet noe annet.

– Da jeg skulle kaste den siste øksen tror jeg at jeg sto mer hjemme enn på gården, forteller hun.

Kun en øks ble sittende med riktig ende i blinken.

– Jeg var så svett, ler Sunniva.

– Jeg hadde kanskje håpet at Amalie skulle være litt bedre, at det ble en mer overlegen seier. Det tapet er så todelt som man får det, avslører hun.

Saken fortsetter under bildet

VANT: Sunniva hadde håpet Amalies seier skulle være litt mer overlegen Foto: Alex Iversen , TV 2

Røk forrige uke: – Etterpå ble jeg ordentlig sint

Sunniva beskriver tvekampen som en surrealistisk opplevelse.

– Jeg visste at farmor lå dødssyk hjemme, og det var det eneste jeg tenkte på. Samtidig hadde jeg hatt det så fint, og jeg ville fortsette å være inne på gården. Det var kjempevanskelig, sier hun.

Det endte opp med at hun måtte forlate gården.

– Jeg ble kjempelei meg for at jeg skulle hjem etter bare tre uker. De siste to ukene hadde vært så fine, og det var trist å reise fra de andre. Man blir så glad i de folkene, så det var vemodig, sier hun.

– Jeg mistet nok litt vinnerviljen da jeg fikk beskjed om hvordan det sto til med farmoren min. Men jeg hadde hatt det så bra og de andre var bare snille og gode, legger hun til.

Nysgjerrig? Slik finansierer deltagerne oppholdet

– Vanskelig å komme tilbake



Men da hun kom over den umiddelbare skuffelsen så gikk det lettere for 30-

GLAD FOR OPPLEVELSEN: Sunniva Dorotea Thorsen skulle ønske hun fikk være på gården litt lenger. Foto: Lise Skogstad , VG

åringen.

– Da jeg fikk høre hvordan det gikk hjemme, var jeg glad at det skjedde som det gjorde. Jeg tror det hadde blitt vanskelig for meg å komme tilbake på gården etter at farmoren min døde, forteller hun.

Selv om hun syns det var deilig å komme tilbake til 2017 og sine vanlige rutiner, tenker Sunniva på at hun gjerne skulle vært på Farmen litt lenger.

– Men jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve det. Det setter ting i perspektiv, sier hun.

«Farmen»-Geir Magne: – Ingen prest

På gården har de ingen av forstyrrelsene som man finner i 2017, og det gjør at deltagerne kommer tettere på hverandre og blir bedre kjent, forklarer Sunniva.

– Jeg ble nesten åndelig av å være der, ler hun.

– Jeg fikk tid til å reflektere over hverdagen hjemme sammenliknet med der. Samtalene vi hadde med hverandre der inne var mye dypere og man ville vanligvis ikke hatt dem med andre. Etter tre dager så visste vi mer om hverandre enn man vet om sine nærmeste venner hjemme. Det er veldig spesielt, forklarer hun.

Amalie og Mats: Uenige om «Farmen»-flørten

– Lønner seg å ligge litt lavere i terrenget

Amalie forteller at hun valgte Sunniva fordi hun fikk en tydelig magefølelse på det. Men hun legger ikke skjul på at hun ble overrasket over at hun valgte øksekast som gren.

HADDE ØVD: Amalie Snøløs fikk likevel panikk da hun skulle kaste øks mot Sunniva. Foto: Lise Skogstad , VG

– Men selve tvekampen gikk ikke så bra for min del, mener hun.

Amalie hadde øvd på øksekast flere ganger før hun flyttet inn på gården, men likevel var det bare en øks som satt.

– Det viser jo bare at man kan øve så mye man vil, men at det ikke nødvendigvis hjelper så mye, forklarer hun.

Fikk du med deg? Slettet Instagramkonto med 40.000 følgere

Da hun sto på tinget med øksen var det en helt annen stemning enn på trening, slår hun fast.

– Jeg kjente at pulsen steg og at panikken tok overhånd allerede før tvekampen, forteller hun.

Det holdt likevel til seier, og hun forteller hun selvfølgelig ble glad for det.

– Det var egentlig ikke før jeg så at Sunniva faktisk måtte dra at jeg skjønte hvor mye som står på spill, sier hun.

Den siste uken har hun sabotert ukesoppdraget. Hun leste ikke hele oppskriften på potetflatbrød, og dermed klarte de ikke lage 70 flatbrød slik som ukesoppdraget krevde.

– Jeg innså etter kampen at det kanskje lønner seg å ligge litt lavere i terrenget så man ikke blir førstekjempe hver uke, sier hun.