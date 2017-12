Se og Hør legger seg flate etter kjæreste-sak om «Farmen»-Halvor

På forsiden hevder bladet at det er Halvor Sveens mamma som finner kjæreste til ham.

«Mamma finner kjæreste til meg», står det på fronten av dagens ferske Se og Hør-papirutgave.

Sitatet er utstyrt med anførselstegn og bilde av den nyslåtte «Farmen»-vinneren Halvor Sveen (47) sammen med moren Gunnveig (67).

Utsagnet forekommer imidlertid ikke noe sted i den syv sider lange reportasjen i bladet.

Et annet problem ved sitatet er ifølge Halvor Sveen at innholdet i det overhodet ikke stemmer.

– Det høres jo ut som om det er en annen religion, hvis det er slik at foreldrene dine skal finne kjæreste til deg, sier Sveen til VG.

– Klønete



Han karakteriserer tittelvalget som en «kjempetabbe» og «skivebom».

– Ekstremt klønete. Det er vel en eller annen på desken som ikke kan lese, men ville ha en passende overskrift.

Se og Hørs reportasje berører forsåvidt Sveens kjærlighetsliv. Der står det at moren hans kunne tenke seg en svigerdatter.

– Halvor er 47 år og må få lov til å gjøre som han vil, men skal han ha seg ei kjerring må det jo skje nå snart. Det har jeg også stor tro på at vil skje, sier hun ifølge bladet, angivelig ledsaget av at hun «blunker».

– Hun må være snill og grei, men også arbeidsom. En blid dame, som skjønner hvor viktig det er å ta vare på hverandre, forteller Gunnveig Sveen videre ifølge Se og Hør.

FEILINFORMERER: Dagens Se og Hør-forside. (faksimile)

Utover dette kommenterer ikke hun sønnens kjærlighetsliv ytterligere i reportasjen.

Halvor Sveen røpet sist søndag, på «Farmen»-finalefesten, at han har fått seg kjæreste. Overfor VG understreker han at hans mor ikke har funnet verken henne eller tidligere kjærester til ham.

– Nei nei nei, det er helt borte vekk. De har tatt dette fra løse luften.

Heftige samtaler



Sveen forteller at han ble gjort oppmerksom på Se og Hør-forsiden mandag. Bladet var imidlertid gått i trykken, forteller han.

– Vi har hatt noen ganske heftige samtaler. Jeg tror ikke de gjør en slik feil en gang til, for å si det slik. De har lagt seg flate og ordnet opp.

På Se og Hørs nettside er det lagt ut en beklagelse om dagens papirutgave.

«Se og Hør skriver i tirsdagens blad at Farmen-vinner Halvor Sveen får hjelp av mamma Gunnvei til å finne seg kjæreste. Det medfører ikke riktighet. Halvor har funnet kjærligheten helt på egenhånd – uten hjelp av mamma. Se og Hør beklager og ønsker lykke til med kjærligheten.»

– Vi har på vår egen nettside allerede beklaget ordvalget på førstesiden. Og vi har også vært i kontakt med Halvor om saken, sier ansvarlig Se og Hør-redaktør Ulf Andre Andersen.

Hemmelighetsfull



I reportasjen fremgår det heller ikke at Sveen nå har funnet seg kjæreste. Ifølge ham har det sammenheng med at intervjuet fant sted for to uker siden.

– Det var ikke slik da, som det er nå.

Ifølge Sveen møttes de to såvidt før «Farmen»-innspillingen startet. Parforholdet er imidlertid av nyere dato.

Og han har ikke tenkt å fortelle hvem hun er med det første.

– Hun er så fin, så jeg skal ha henne for meg selv!

