Se «Farmen»-deltagerne festpyntet

I kveld kåres vinneren på TV, og alle årets deltagere er samlet til fest i Oslo.

Allerede i går avslørte Nettavisen vinneren av årets «Farmen»-sesong ved et uhell. Men først i dag sendes finalen, hvor Amalie Snøløs, Eunike Hoksrød og Halvor Sveen kjemper om seieren.

Denne helgen er alle samlet igjen for første gang siden innspillingen var ferdig, og de har tilbragt det meste av tiden sammen i Oslo.

I motsetning til gårdsantrekkene de gikk i på «Farmen»-gården, så hadde de søndag kveld funnet frem finstasen. De fleste har tatt med seg venner og familie for å se finale-episoden og feire vinneren.

Fikk du med deg? «Farmen»-Camilla har ikke klippet håret på over 20 år

Amalie forteller at det var veldig fint å se de andre igjen, selv om hun har snakket med alle etter oppholdet. Det var Camilla hun synes det var mest stas å se igjen.

– Vi fikk en veldig spesiell tone på slutten av oppholdet, forteller hun.

Hun gleder seg også til at siste episode har gått på skjermen og ting roer seg litt.

– Jeg synes det er deilig at det snart er ferdig, også får vi en fin avslutning sammen, sier hun.

VEMODIG, MEN DEILIG: Amalie Snøløs ser også frem til at «Farmen» er ferdig på TV-skjermen. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Til VGTV Rampelys Morten Hegseth sier Amalie at hun, til tross for at det til tider var konflikter på gården, ikke følte seg som en del av kranglene.

– Det er ingen jeg er sur på her, slår hun fast.

Var skeptisk til festen

Eunike og Camilla fortalte til VG tidligere i uka at de ikke gledet seg så mye til festen, men at de koser seg når festen er i gang.

– Jeg var litt skeptisk, men det går overraskende bra. Jeg tenker det blir hyggelig så lenge jeg er med Camilla, det er det viktigste, sier Eunike.

Det første Halvor Sveen gjorde da «Farmen» var over var å ringe broren Magnar, se hva han spurte om i videoen under.

Flere av deltagerne har snakket med hverandre siden innspillingen var ferdig, men Geir Magne Haukås fortalte søndag at han ikke har snakket med noen siden han forlot gården.

Det var anspent stemning mellom deltagerne før festen, men de to damene syns det var greit å se Geir Magne igjen, men har ikke planer om å prate særlig med ham i løpet av kvelden.

– Jeg orker ikke noe fjas. Hvis han kommer med det kommer jeg til å si akkurat det jeg mener, sier Camilla.

Camilla: Tapte «Farmen» – vant sjelevenn

PYNTET: Geir Magne Haukås syns det er fint å være på festen. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Geir Magne sier til VGTV Rampelys Morten Hegseth at det er fint å være på festen søndag.

– Den er akkurat så bra som man lager det til selv, både for meg selv og andre. Jeg velger å møte dem med varme og en klapp på skuldra og en klem.

Er det hyggelige klemmer?

– Det er hyggelige klemmer, slår han fast.

Kristian Krubel Djupnes forteller at han har vært på vorspiel siden 06.30, og at han er litt bekymret for at vaktene skal kaste ham ut fordi han har drukket så mye.

– Jeg får prøve å holde en lav profil, selv om det ikke er min stil, sier han og ler.

Kristian: – Tilgir aldri Geir Magne

Om det blir noen dårlig stemning med Geir Magne tror han ikke, men han ser ikke bort ifra at det kan oppstå uenigheter.

REDD FOR VAKTEN: Kristian Krubel Djupnes har vært på vors siden 6.30, forteller han. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Det mystiske tissemysteriumet som oppsto da Halvor Sveen oppdaget at noen hadde tisset i sengen hans. Rendølen tente på alle pluggene, men hva som hadde skjedd forble et mysterium.

Til Morten Hegseth sier han at han er sikker på at det ikke var katten, men en av de andre deltagerne var den skyldige, se hele intervjuet under.