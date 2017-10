Mats Beylegaard Brennemo (28) synes det var kjipt å trekke seg fra «Farmen» og reagerer på hvordan han fremstilles på TV.

Tidligere i uken kunne TV-seerne se at 28-åringen skadet seg da han fikk en tung lem fra en skjenk i hodet. I søndagens episode ber han storbonden om å heise det røde flagget, før han forlater «Farmen».

Nå forteller Mats Beylegaard Brennemo at skadene var så alvorlige at han ikke følte han hadde noe annet valg enn å trekke seg.

– Det er først på den femte dagen at jeg reiser. Det var ikke sånn at jeg slo meg den ene dagen og dro den andre. Det var et tøft valg, men jeg føler det var riktig. Jeg var sykmeldt i ti dager etter at jeg kom hjem. Jeg var kvalm, svimmel og hadde hodesmerter. Så jeg er glad for at jeg tok den beslutningen jeg tok, for helsen må uansett være det viktigste, sier han til VG.

Les også: Derfor slettet Amalie Instagram-kontoen med 40.000 følgere

Etter at han fikk lemmen i hodet ble han først undersøkt av Sunniva Thorsen, som er sykepleier. Men 28-åringen forteller at han ble dårligere og dårligere.

Undersøkt av lege

Brennemo, som tilsynelatende har flørtet med Amalie Snøløs inne på gården, slet med å sove, fikk vondt i hodet, var kvalm og hadde diaré.

VGTVs Vegard Harm har utpekt Amalie som «Game of Thrones»-kopi:

I tillegg til å bli undersøkt av lege på gården, ble Brennemo etter hvert sendt til lege i Arendal for å få tilsyn.

– Avgjørelsen ble tatt etter råd fra legen i Arendal. Han sa at jeg hadde fått en kraftig hjernerystelse, og det var grunnen til at jeg hadde de symptomene jeg hadde. Han anbefalte meg å reise hjem. Jeg sov på det en natt etter å ha vært hos ham, men da tok jeg valget. Det var kjipt å trekke seg, men jeg måtte trekke meg med en skade.

– Ble du pushet mer av produksjonen enn du var komfortabel med?

– Nei da, men de vil jo at du skal bli, og de er tydelige på at «the show must go on». De sa jo også at jeg måtte slappe av og hvile, men det er et spill hvor du blir dømt på arbeidsinnsats og relasjoner, så man kan ikke bare trekke seg tilbake, sier han.

Oppdatert? Derfor trakk Amalies venninne seg

Reagerer på klipping

Brennemo forteller at han hadde et fantastisk opphold på «Farmen», men at han har reagert på klippingen av TV-programmet.

– Jeg synes det er litt merkelig av produksjonen at de klipper som de gjør. De bruker mye tid på Camilla, som har lite positivt å si om meg. Det er uforståelig for meg, for jeg behandlet alle med respekt, også henne. Og jeg sto på for henne da hun var storbonde, selv om formen var dårlig, sier han.

Han reagerer spesielt på at det blir fokus på at han har dårlig arbeidsinnsats inne på gården.

– Hennes ord og produksjonens klipping gjør at det ser ut som jeg er veldig dårlig til å bidra på ukeoppdrag. Et klassisk eksempel er at de klipper vekk når hun skryter av min og Tryms arbeidsinnsats ved førstekjempevalget. Det hører vel ikke med til historien at vi var sterke bidragsytere. Jeg skjønner at vi er med på et show, men jeg kjenner det er kjedelig. Det er fakta at jeg er udugelig på gårdskunnskaper, men å bli fremstilt som lat synes jeg ikke noe om.

FØR «FARMEN»: Mats Beylegaard Brennemo før han dro inn på gården. Foto: Lise Skogstad , VG

Høye skuldre

– Har du gitt uttrykk for dette til produksjonen?

– Jeg vet ikke hva det hjelper, men jeg har sagt jeg synes det er litt merkelig, selv om jeg skjønner at de klipper til historien. I en episode ser du Trym og jeg ligger og sover, og så klippes det til andre som jobber, mens sannheten er at alle slappet av en time etter middag. Jeg har et behov for å si at det ikke var sånn som det blir fremstilt, sier han.

– Hvordan har det vært for deg å se det, når du er uenig i fremstillingen?

– Jeg og de som kjenner meg synes det er artig, men jeg skjønner at andre synes det er dårlig at vi tilsynelatende sover når de andre jobber. Så jeg har sett det med litt høye skuldre.

Brennemo har også fått en del oppmerksomhet for jobbingen i bar overkropp.

– Allerede da promoen kom så jeg det var mye bar overkropp. Det var min rolle. Som Amalie har sagt, vi var ikke i bar overkropp mer enn de andre. Det var bare to-tre dager, men det er brukt mye. Jeg har heller ikke noe behov for å vise meg i bar overkropp, sier han.

VISTE KROPP: Amalie Snøløs og Mats Beylergaard Brennemo på «Farmen». Foto: TV 2

Ufine kommentarer

Han understreker at han bare har fått hyggelige tilbakemeldinger fra seere som stopper ham eller sender ham meldinger. Men på «Farmen»-sidene på Facebook har det kommet ufine kommentarer.

– TV 2 bygger opp til det med måten de stiller spørsmål, av typen «hva synes du om at Mats og Trym ligger og sover». De legger litt opp til det, men jeg skjønner at det skaper interesse.

Brennemo understreker at han synes «Farmen» har vært en kjempefin opplevelse, og opplever at det har kommet godt frem at han var en ydmyk storbonde, som var hyggelig og blid med deltagerne inne på gården.

– Det har vært et helt fantastisk opphold, jeg har fått virkelig gode venner jeg holder kontakten med. Og man må tåle litt, smiler han.

– Hvordan går det med hodeskaden nå?

– Jeg er ikke noe plaget nå. Jeg gikk sykmeldt en stund, men nå er jeg 100 prosent.