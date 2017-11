Kristian i «Farmen»: – Tilgir aldri Geir Magne

Tvekampen mellom Geir Magne Haukås (47) og Kristian Kristian Krubel Djupnes (21) var så intens at TV 2 måtte ta grep.

Geir Magne beskriver de 23-24 minuttene som ekstremt smertefulle.

– Underveis hørte jeg Halvor si fra tribunen: «Stopp den kampen». Da kom Gaute bort til meg og spurte om han skulle avslutte. Jeg svarte: «Aldri i livet. Denne kampen er ikke ferdig før den er ferdig», forteller Geir Magne til VG.

Men det ble en pause i kampen, hvor programleder Gaute Grøtta Grav flyttet hesteskoene nærmere midten.

– Kristian var 10-12 kilo tyngre enn meg. Jeg måtte bruke sykkelmuskulaturen, som er mer utholdende. Men hver gang han rykket til med tauet, raste smerten gjennom kroppen min. Dessuten var jeg for kort i bena. Kristian kunne nærmest bare bøye seg tilbake å ta tak i hesteskoene.

Da Kristian fikk tak i den første, tenkte Geir Magne at kampen var avgjort. 47-åringen blødde allerede kraftig fra venstre hånd.

– Jeg rev opp huden mellom fingrene. Da jeg smalt i bakken etter at Kristian hadde lagt i den siste hesteskoen, hørte jeg smellet da et ribben brast.

TAPTE: Geir Magne måtte innse at slaget var tapt. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Tonen var svært amper mellom førstekjempen Geir Magne og andrekjempen Kristian også forut for kampen. Kristian uttrykte klart at han var lei av Geir Magne, og at det skulle bli en fornøyelse å sende ham hjem. Geir Magne på sin side, mente Kristian var hovmodig.

Geir Magne har vært blant de mest markante skikkelsene inne på gården. Han har både fascinert og provosert deltagere og TV-seere. Før tvekampen ba han alle de andre om tilgivelse for det han eventuelt måtte ha gjort for å såre eller støte dem. Og tilgivelse fikk han fra alle – bortsett fra Kristian, som nektet.

TAUTREKKING: Kristian og Geir Magne i aksjon. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Selv om det er et par måneder siden tvekampen ble spilt inn, har Kristian fortsatt ikke tilgitt Geir Magne.

– Nei, vi prater ikke sammen. Jeg står for alt jeg har sagt. Jeg har ikke tilgitt, og kommer aldri til å gjøre det heller. Geir Magne skal ha det til at han er så mye bedre enn alle andre, og det liker jeg ikke, sier Kristian til VG.

21-åringen presiserer at han respekterer Geir Magne som menneske, og han har ikke noe imot å møte ham på finalefest. Men de kommer ikke til å skvære opp.

– Er det ikke litt voldsomt ikke å kunne tilgi?

– Nei, tilgivelsen kan han se langt etter. Jeg er ikke en som tilgir i øst og vest. Folk har sagt unnskyld i århundrer og fortsatt med å oppføre seg dårlig. Hvis TV-seerne synes jeg er streng, så er det greit. Tilgivelse blir for dumt i mine øyne. Ikke det at Geir Magne har gjort noe så veldig feil, men han oppfører seg på en måte jeg ikke tåler. Selv om han skjerper seg, får han ikke tilgivelse fra meg.

SKADET: Geir Magne rev opp hånden og brakk et ribben under tvekampen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Geir Magne unnskylder Kristian fordi han er ung.

– Kristian har en følelse av at jeg mener jeg er bedre enn de andre. Han vil etter hvert lære at det å tilgi, er en god egenskap. Kristian skjønner ikke hva tilgivelse gjør med mennesker. Jeg opplevde en generasjonskløft mellom oss.

– Hvorfor ba du om tilgivelse?

– Jeg ønsket å legge 2017 bak meg. Samtidig klarte jeg ikke helt å forstå hva det var jeg hadde gjort for å oppleve en så stor motstand fra de andre. Jeg ønsket bare å være preventiv og ville ikke forlate «Farmen» uten å ha tatt et oppgjør med egne handlinger, hvor jeg eventuelt hadde trådt feil.

– Det høres ut som om du visste du ville tape tvekampen?

– Jeg sa til Kristian da vi gikk opp til arenaen at jeg hadde en følelse av at jeg var ferdig på gården. Da sa Kristian: «Du lurer ikke meg». Jeg forsikret da at jeg kom til å gi alt jeg hadde, at han skulle være helt sikker på det. «Men i dag reiser jeg hjem», sa jeg. Og det var siste gang jeg snakket med Kristian.

TRØST: Eunike og Amalie klemte Geir etter nederlaget. Foto: SKEJRM,BILDER/TV 2

Geir Magne er sterk troende og uttalte til kamera før kampen at han overlot til høyere makter hvilken dør han skulle gå inn. Han er overbevist om at det som skjedde, var en styrelse.

– Døren mot 2017 ble åpnet av kilden til alt. «Geir, du har gjort jobben. Du skal hjem til 2017 og til dine folk».

I kjempehytta siste døgnet før tvekampen, tok Geir Magne et langt farvel på videokamera.

– Jeg sang «My Way» og «You Raise Me Up», og jeg hadde en prediken på kamera. Jeg snakket i fire timer, så kameraet gikk tom for batteri, ler han og legger til:

– Men jeg ga alt i kampen. Det skal det ikke være noen tvil om.

TRIBUNEN: (f.v.) Amalie Snøløs, Camilla Cox Barfot, Eunike Hoksrød, Halvor Sveen og Karianne Amlie Wahlstrøm. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Geir Magne er fornøyd over å ha holdt åtte uker på gården.

– De siste to-tre ukene har jeg spilt en hovedrolle. Jeg lurer på hvordan produsentene skal fylle den rollen fremover. Det er min spådom at predikanten kommer til å bli savnet, humrer 47-åringen, som kommer fra Lofoten, men bor i Bodø.

Det er slett ikke sikkert Geir Magne kommer til å se resten av serien på TV, når han selv ikke er med lenger.

– Klarer de å lage drama og action, skal jeg følge med. Blir det kjedelig, velger jeg kanskje en bok i stedet. For meg handlet det aldri om å vinne hytte og bil, men om å berøre mennesker.