Geir Magne i «Farmen» om brorens brå død: – Kommer aldri over det

Da Geir Magne Haukås var 28 år, falt broren om på fotballbanen og døde. I løpet av få år mistet han både mor, far og bror.

TV-seerne kjenner Geir Magne (46) som filosoferende deltager i «Farmen», en rolle han får både ros og ris for.

– Jeg får høre at jeg fremstår som predikant og Mini-Jesus, men for meg er «Farmen» en plattform for å få frem det jeg tror på og de verdiene samfunnet egentlig er bygd opp på.

Den sterkt troende «Farmen»-deltageren hisser stadig på seg de andre på gården fordi han er så intenst positiv, og fordi han bruker Jesus som et forbilde i alle situasjoner. Men Geir Magnes liv har ikke vært en dans på roser. Livserfaringen er basert på en stor dose motgang.

– Vi eier ikke et minutt foran oss. Vi har kun øyeblikket, sier 46-åringen, som i en alder av 34 år hadde mistet både bror, mor og far.

Stort savn

Storebroren Jan Inge var bare 29 år da han døde.

– Jeg kommer aldri over det. Det var veldig dramatisk og noe jeg tenker på hver dag. Han var frisk, men plutselig en dag falt han om på fotballbanen. Jeg så ham på båren og skjønte at han ikke hadde rukket å ta seg for en gang. Det skjedde bare sånn, sier Geir Magne og knipser med fingrene.

Han hadde bare denne ene broren, som han så opp til som et forbilde.

– Jeg har savnet alle de gode rådene fra storebror. Spesielt husker jeg at han sa til meg at jeg måtte lese mer, studere mer og lytte mer til andre. Selv var Jan Inge en som lyttet mer enn han snakket, forteller Geir Magne og legger til:

GLADE SMÅROLLINGER: Geir Magne (t.v.) og storebror Jan Inge tidlig på 70-tallet. Foto: PRIVAT

– Jan Inge var musiker, profesjonell bassist og spilte i Oslo Filharmonien. Jeg var så stolt av ham. Min kone Bente og jeg snakker ofte om broren min.

MUSIKER: Jan Inge Haukås spilte i Oslo Filharmonien. Musikeren ble bare 29 år. Foto: PRIVAT

46-åringen innrømmer at han satte spørsmålstegn ved troen da tragedien rammet, men at han har kommet frem til at Bibelen gir ham håp, trøst og oppmuntring.

– Man må bare leve med det og akseptere at sånn er livet. Jeg har godtatt at ting skjer, selv om jeg ikke kan forklare hvorfor. Det er lettere å leve med et tap av en kjær person når man tror at vedkommende leveres tilbake til kilden, sier Geir Magne da VG møter ham på en kafé i Oslo.

Ikke redd for å dø



Moren døde enda tidligere, i 1994, da Geir Magne bare var 23 år.

– Også det skjedde brått. Hjertet stoppet. Og så døde pappa i 2005. Plutselig var alle borte. Så jeg har fått merke livets mørke realiteter, forteller Geir Magne, som har stiftet stor, egen familie.

Han er gift med Bente (42) og har fem barn, den eldste 25 og den yngste 16 måneder.

MIDDAGSPRAT: Geir Magne Haukås (t.h.) underholder Tom Evensen og de andre deltagerne. Foto: Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Øynene blir blanke når Geir Magne snakker om foreldrene, som han beskriver som gode, ærlige og hardtarbeidende.

– Jeg tenkte ofte på pappa inne på «Farmen»-gården. Veldig ofte, sier han stille.

Det å miste så mange har gjort at Geir Magne har et naturlig forhold til døden.

– Frykten som jeg kjente på før ved tanken på å dø, er borte. Vi er alle her på lånt tid. Jesus lærte oss at det var nytteløst å bekymre seg, og det prøver jeg å leve etter.

Selv om Geir Magne mistet mange av sine nærmeste i ung alder, var det én som fikk et langt liv. Farmoren døde i 2006, få måneder før hun skulle rundet 100 år, og da Geir Magne var 24.

Møte med Farmen-Geir, kona Bente og deres lille sønn Othelian Vincent. Foto:TERJE BRINGEDAL,VG Foto: Terje Bringedal , VG

– Hun var en sterk og bra dame og sa alltid at «vi må tro», forteller «Farmen»-kjendisen, som kommer fra Lofoten, men bor i Bodø, hvor han sammen med kona jobber som motivator, coach og selger.

Ned 12 kilo på gården



Geir Magne bestemte seg for å ta egen helse på alvor etter brorens død. Han gikk ned nesten 25 kilo, og sammen med kona dyrker han sykling som en stor lidenskap.

– Vår livsfilosofi er utviklet over flere år og har fire hovedprinsipper for et sunt liv, nemlig fysisk aktivitet, mental aktivitet, sosiale relasjoner og åndelighet.

Inne på gården gikk 46-åringen ned ytterligere 12 kilo – noe som var i meste laget.

– Jeg veide 76 før innspillingen, så da er det bare å regne seg frem til hvor tynn jeg ble, humrer han, og viser at klærne fortsatt sitter altfor løst på kroppen.

