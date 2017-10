Geir Magne i «Farmen»: – Ingen prest

Geir Magne Haukås (46) imponerte deltagerne med sin positivitet og oppmuntring første dagen på gården. Nå er pipen i ferd med å få en annen lyd.

Lofotingen har fått mye TV-tid i «Farmen. Men selv om de aller fleste samlet seg rundt Geir Magnes livsfilosofi i starten, begynner nå flere å bli forsynt.

– Det henger jo ikke på greip! sier en opprørt Eunike Hoksrød (39) til Geir Magne rundt matbordet.

Eunike, som allerede i første episode sa at Geir Magne oppførte seg som en prest, og at hun ikke hadde meldt seg på en bibelskole, utdyper i klare ordelag hva hun mener:

– Geir Magnes filosofi funker ikke for meg. Jeg har det langt, langt, langt opp i halsen, alt som har med religion å gjøre. Han bare plaprer om det, og nå begynner folk å bli lei, sier hun til TV-kameraene.

Heller ikke Karianne Amlie Wahlstrøm (26) er begeistret:

– Jeg tenker at når du begynner å snakke om religionen din, så må du jo skjønne når du skal slutte å prate om den også. Han bare fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og jeg bare tenkte «Herregud, nå må du stoppe!».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SKEPTISKE: (F.v.) Karianne Amlie Wahlstrøm og Eunike Hoksrød. Lengst t.h.: Sunniva Dortea Thorsen. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Geir Magne innser etter hvert at han må dempe seg:

– Jeg opplever at jeg blir for mye. Nå er det viktig for meg å posisjonere meg for å overleve andre uken på gården. Nå må jeg trekke meg litt stille tilbake og ikke prøve å ta så mye plass, sier han til TV-kameraene.

Fortsatt er «Farmen» under innspilling i Arendal, så deltagerne er ikke tilgjengelig for pressen ennå. Men da VG møtte Geir Magne like før TV-opptakene startet, var han tydelig på hvorfor han hadde søkt:

– Jeg er der for å predikere min filosofi og selge den, først og fremst til de relasjonene jeg får der inne. Jeg er ikke på «Farmen» for å vinne hytte og bil, forklarte 46-åringen, som jobber som motivator og selger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MIDDAGSPRAT: Geir Magne Haukås (t.h.) underholder Tom Evensen og de andre deltagerne. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Geir Magne legger ikke skjul på at TV-programmet er en god måte å skaffe PR for egen bedrift. Sammen med kona Bente har han utviklet et forretningskonsept.

– Fysisk, mental, sosial og åndelig aktivitet. Så jeg er her på jobb, fordi «Farmen» er en bra arena med rundt en million seere. Da jeg reiste fra Bodø, hvor jeg bor, sa kona til meg: «Nå kommer du ikke hjem før jobben er gjort». Så sa jeg farvel til henne og min sønn på ett år.

På spørsmål fra VG om han på forhånd var urolig for at han kunne komme til å provosere de andre, svarte Geir Magne:

– Nei, jeg har ikke frykt for noen ting. Hvis jeg er kallet til tjeneste for å gjøre noe, så handler det om å predikere en filosofi om harmoni og balanse. Jeg er ingen prest på gården. Mange går på en smell og blir deprimert. Det er fordi de mangler integritet.

«FARMEN»-HÅP: Geir Magne Haukås, her like før innflytting på TV-gården. Foto: LISE SKOGSTAD , VG

Geir Magne beskriver seg som en følger av filosofien til nasaréeren Jesus.

– Jesus' filosofi er en kjempegod idé.

«Farmen»-deltageren mener at han kan oppnå alt han vil i livet hvis han er villig til å hjelpe andre mennesker «til å gi dem det de vil ha». Inne på «Farmen» har han særlig stilt opp for Tom Evensen (42), som sliter med mørkredsel.

– Min viktigste misjon er å tjene andre. Jeg prøver ikke å imponere folk.

Mens flere av damene mener Geir Magne er i overkant intens, setter Tom pris på sin nye kompis:

– Geir Magne er et fantastisk menneske. Han kler enhver situasjon. Han gir meg veldig mye. Det er noe spesielt med den fyren der, sier Tom i kveldens «Farmen».

Geir Magnes sunne livsstil har utspring i noe som skjedde for ni år siden. Da innså han nemlig at han måtte ta grep om egen helse og gikk ned 24 kilo.

– Jeg hadde frem til da valgt å spise altfor mye mat og drikke altfor mange usunne drikker. Og jeg hadde valgt å bli 95 kilo. Konsekvensen var at jeg begynte å bli tungpustet og få stor mage. Legen sa jeg måtte begynne å trene.

I et intervju med Avisa Nordland for fire år siden, forklarte Geir Magne – tidligere fotballspiller – detaljert hvordan livsstilen hadde sklidd ut. Et stort sjokk og enormt tap var det også da broren hans falt om og døde på fotballbanen i 1998, bare 29 år gammel.

– Jeg kommer aldri til å glemme avisoppslagene i avisene etter den kampen, uttalte Geir Magne til AN.no i 2013.

For ham og kona ble sykling en stor lidenskap. På den måten holder de seg i form.

– Det er fint å ha et fellesprosjekt. Vi har en tanke og en plan. Samfunnet i dag er helt ute av kurs. Vi er blitt altfor egosentriske og opptatt av oss selv, uttalte Geir Magne til VG i sommer.