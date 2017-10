Fire nye flytter inn på «Farmen»

Mandag kaster to nye kvinner og to nye menn seg inn i kampen for tilværelsen.

Karoline Røed (30) kommer fra Løten, men bor i Oslo. Hun er singel:

Røed jobber som personlig trener. Hun opplyser at hun er streng, men at hun smiler mye. Ifølge TV 2s presentasjon er Røed «en spontan jente som flørter og byr på seg selv». Hun er flink til å snakke for seg og vinner ofte diskusjoner.

Til VG forklarer Røed at hennes viktigste fortrinn nok var at de andre undervurderte henne.

– Jeg er et følelsesmenneske på godt og vondt. Det betyr at jeg gråter lett. De andre så at jeg tok til tårene, og da regnet de med at jeg var mentalt skjør, sier hun og ler.

Nysgjerrig? Slik finansierer «Farmen»-deltagerne oppholdet

Hun bekrefter at hun er flørtete av natur, men at det ikke er spesielt bevisst.

– Det er ikke sånn at jeg går ikke inn for å flørte, men andre oppfatter det sånn. Er det en fordel for meg, så har jeg ikke noe imot det.

Fått med deg? Uenige om flørt

Før innflyttingen var Røed og de andre tre utfordrerne veldig spente på hvordan de ville bli mottatt.

– Vi vet jo at de andre egentlig ikke ville ha oss der, uansett hvor hyggelige vi var. Men de var faktisk overraskende positive. Jeg tror de hadde hatt det ganske kjipt i noen uker, og derfor ble glade for å se noen nye ansikter.

STRENG: Karoline Røed. Foto: TV 2

Fått med deg? Derfor utførte hun puppeprotesten

Thomas Ravi Håland (39) kommer opprinnelig fra Sri Lanka, men bor i Sæbøvågen. Han er samboer og har ett barn:

Håland jobber som logistikkoperatør og har fagbrev som pølsemaker. Ifølge TV 2 beskriver han seg som utadvendt og sprudlende. Han har bodd på gård i seks år tidligere og har mye kunnskap om sauer, kuer, høns, kyr.

39-åringen er med for å vinne og hevder at han ikke går av veien for å dolke en venn i ryggen hvis han føler han må.

PØLSEMAKER: Thomas Ravi Håland. Foto: TV 2

Liv Rannveig Tørstad (33) kommer fra Valdres, men bor i Ryfoss. Hun har kjæreste:

Tørstad jobber som helsesekretær og er ellers opptatt av sine tre hunder, interiør og oppussing. Hun beskriver seg selv som en veldig sosial guttejente, og hevder hun er effektiv og bestemt – og en som ikke klarer å holde munn om hun er uenig i noe.

33-åringen elsker å snekre. På «Farmen» har hun ett mål, nemlig å vinne.

«Farmen»-Karianne: – Helt krise

GUTTEJENTE: Liv Rannveig Tørstad. Foto: TV 2

Bjørn-Erik Fatnes (22) kommer fra Oslo, men bor i Bergen. Han er singel:

Fatnes jobber som blogger under navnet Bennysriddle. Han har over 17.000 følgere på Instagram.

22-åringen omtaler seg selv som en utadvendt, inkluderende og hardtarbeidende gledesspreder. Han er ifølge seg selv en typisk Oslo-gutt, men en utypisk «Farmen»-deltager.

Geir Magnes private sorg: – Kommer aldri over det

Fatnes er interessert i mote, elsker dyr og vil gjøre alt for å vinne «Farmen».

UTYPISK: Bjørn-Erik Fatnes. Foto: TV 2

Før de nevnte fire flytter inn på gården, skal førstekjempe Geir Magne Haukås (46) velge en motstander til tvekamp. Altså er det én mannlig deltager som ryker ut av konkurransen før utfordrerne flytter inn.

Gått glipp av noe? Flere «Farmen»-nyheter her